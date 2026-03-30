鉅亨網編譯段智恆 2026-03-31 00:30

美國公債市場在聯準會 (Fed) 主席鮑爾周一 (30 日) 談話後出現反彈，交易員重新押注今年可能降息，顯示市場對貨幣政策路徑的預期出現轉變。

鮑爾表示，川普政府的關稅措施僅帶來一次性價格影響，且對於戰爭推升油價等供給面衝擊，聯準會能直接影響的空間有限。此番談話被市場解讀為聯準會不急於因短期通膨壓力調整政策。

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受此影響，美國公債價格上揚，2 年至 10 年期殖利率全面下滑至少 10 個基點。2 年期公債殖利率降至約 3.81%，10 年期降至約 4.33%。英國、德國與日本 10 年期公債殖利率亦同步回落。

市場重新押注降息

隨著殖利率回落，市場對利率路徑的預期出現明顯轉變。交易員已大致放棄今年升息的押注，轉而重新納入至 2026 年底前降息的可能性。

策略師指出，鮑爾談話後，市場定價已從升息風險轉向降息機率略高於升息，且仍有進一步調整空間。這波債市反彈，也吸引包括太平洋投資管理公司 (PIMCO)、摩根大通(JPM-US) 與 Columbia Threadneedle 等大型資產管理機構進場布局。

分析人士指出，此波市場轉向亦反映投資人對經濟成長前景的憂慮升溫。隨著中東戰事延續、油價維持高檔，市場關注焦點逐漸由通膨壓力轉向成長風險，帶動資金回流公債等避險資產，進一步壓低殖利率。

成長疑慮取代通膨主導

近期美債市場已歷經一段因油價飆升與升息預期升溫所帶動的拋售潮，而最新走勢顯示，市場關注焦點正由通膨轉向經濟成長風險。

分析指出，中東戰事延續至第二個月，且未見明確結束跡象，使投資人開始擔憂全球經濟可能放緩，進而帶動對公債等避險資產的需求回升。

部分大型債券基金認為，市場可能低估戰事對經濟成長的衝擊。高盛則指出，未來一年經濟出現下滑的機率已升至約 30%。

此外，美國總統川普表示，美方正與伊朗進行「嚴肅談判」，但同時警告若未達成協議，將對伊朗能源與電力基礎設施採取進一步行動，凸顯地緣政治風險仍在升溫。