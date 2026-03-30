鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-30 23:06

聯準會 (Fed) 主席鮑爾周一 (30 日) 表示，目前貨幣政策面臨就業與通膨之間的拉鋸，強調在高度不確定環境下，聯準會將維持觀望立場，評估中東戰事對經濟與物價的影響。

Fed主席鮑爾：通膨與就業拉鋸 聯準會維持觀望立場(圖：REUTERS/TPG)

鮑爾在哈佛大學活動中指出，就業市場存在下行風險，可能支持維持較低利率，但通膨仍有上行壓力，意味政策不宜過早轉向寬鬆。他並表示，在當前具挑戰性的情勢下，政策官員之間出現分歧屬正常現象，並強調不應追求一致立場，以免誤導外界對政策判斷的理解。

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他指出，長期通膨預期目前仍大致維持穩定，整體仍錨定於聯準會 2% 目標附近，但隨著美國與伊朗戰事推升油價，聯準會正密切關注相關發展。他表示，政策目前處於「良好位置」，可先觀察局勢演變，尚未需要立即回應戰事帶來的衝擊。

鮑爾指出，聯準會過去面對供給面衝擊時，通常傾向不急於調整政策，但前提是通膨預期維持穩定。他並強調，目前尚無法確定戰事對經濟的實際影響，未來決策將視相關數據而定。

鮑爾指出，聯準會過去面對供給面衝擊時，通常傾向不急於調整政策，但前提是通膨預期維持穩定。他並強調，目前尚無法確定戰事對經濟的實際影響，未來決策將視相關數據而定。

隨著戰事進入第五週，美國汽油價格升至每加侖約 4 美元，市場關注通膨壓力升溫與經濟成長放緩的風險。鮑爾表示，自疫情以來通膨尚未回到 2% 目標，聯準會在考慮是否降息前，仍需看到更多物價回落的證據。

此外，鮑爾也提及近期私人信貸市場出現波動，表示聯準會正「高度關注」相關風險，但目前尚未看到與銀行體系連動、可能引發系統性風險的跡象，認為該領域仍屬修正階段。

市場解讀：偏鴿但仍觀望

從鮑爾最新談話來看，市場普遍解讀聯準會立場偏向觀望。儘管油價上漲帶來通膨壓力，但鮑爾重申通膨預期仍維持穩定，且政策「處於良好位置」，顯示聯準會暫不急於因供給面衝擊調整利率。此一訊號被市場視為短期內升息機率下降，有助支撐股債價格表現。