鉅亨網編譯段智恆 2026-03-30 21:20

隨著中東戰事推升油價並帶動汽油價格上漲，聯準會 (Fed) 維持通膨預期穩定的能力正面臨壓力。市場與決策官員關注，若民眾對未來物價的預期出現動搖，可能影響央行控管通膨的成效。

在美國與伊朗衝突推升油價之前，Fed 官員普遍認為，無論是短期或長期的通膨預期大致維持穩定，並與 2% 通膨目標一致。然而，隨著油價在短短數週內上漲逾 50%，並維持在每桶約 110 美元水準，汽油價格頻繁上升，市場開始關注通膨預期是否出現鬆動跡象。

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密西根大學最新調查顯示，未來一年通膨預期出現上升，與此同時，美國公債標售表現疲弱、殖利率走高，也被市場解讀為投資人對通膨風險的擔憂升溫。

Fed 主席鮑爾曾記者會上表示，在經歷關稅衝擊、新冠疫情以及當前能源價格上升後，市場面臨多重價格衝擊，可能對通膨預期造成影響。他強調，Fed「高度留意」通膨預期變化，並致力維持其穩定於 2% 水準。

通膨預期成政策核心

官員指出，通膨預期是貨幣政策的重要基礎。若民眾與企業相信物價將持續上漲，可能促使薪資與價格同步調整，進一步推升通膨。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 表示，長期通膨預期仍大致符合 2% 目標，但在近期價格衝擊下，穩定性可能變得較為脆弱。聯準會理事巴爾 (Michael Barr) 亦指出，在連續多年通膨高於目標後，再度出現價格衝擊，可能使長期通膨預期上升，需保持高度警覺。

市場目前已調整對利率路徑的預期。隨著油價上升，投資人已排除今年降息的可能，並開始增加對升息的押注。部分 Fed 官員釋出偏鷹派訊號，也被視為強化市場對抗通膨決心的手段。

指標分歧增政策難度

不過，通膨預期難以直接衡量，Fed 內部對各項指標的解讀亦存在分歧。部分長期預期指標，包括市場隱含的未來通膨水準，仍維持在接近 2% 的區間。

此外，紐約聯準銀行的消費者調查顯示，短期通膨預期在最新數據中反而略為下降。不過該數據反映的是 2 月情況，尚未完全納入近期油價上漲與市場波動的影響。