鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-30 21:42

美股主要指數周一 (30 日) 漲跌互現，稍早延續跌深反彈走勢，市場聚焦美伊談判進展與中東戰事影響。美國總統川普表示，美方正與伊朗進行「嚴肅談判」，提振投資人信心，吸引資金逢低進場布局。與此同時，債券殖利率回落、油價走高，反映市場仍在消化戰事對經濟與通膨前景的影響。

截稿前，道瓊工業指數漲近 300 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數跌近 0.9%。台積電 ADR 跌逾 1.2%。

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隨著市場對中東戰事可能拖累經濟成長的疑慮升溫，投資人下調升息預期，美國公債價格上揚、殖利率回落，同時股市出現反彈，油價則持續維持高檔。

標普 500 期貨上漲 0.8%，此前該指數上周跌至去年 8 月以來低點。美國總統川普表示，美方正與伊朗「一個新的、更加理性的政權」進行談判，且已有進展，但同時警告，若荷姆茲海峽未恢復通行，美方可能攻擊伊朗能源基礎設施。

債市方面，隨著貨幣市場下調對 2026 年升息機率的預期，美國公債殖利率全面下滑。市場對聯準會 (Fed) 升息機率的預期已由上週約 35% 降至低於 20%。其中，2 年期公債殖利率下跌 6 個基點至約 3.86%。美元走強。

油價維持高檔，布蘭特原油價格逼近每桶 115 美元。市場先前主要關注油價上漲帶來的通膨壓力，但部分大型債券基金經理人指出，隨著戰事拖延，對經濟成長的負面影響正逐漸成為市場焦點，可能限制殖利率進一步上行。

債市反映成長疑慮

市場觀察指出，儘管通膨仍為主要風險，但戰事對經濟與信心的壓力開始浮現，形成對利率上行的抑制力量。資產管理公司桑坦德 (Santander Asset Management) 策略主管表示，通膨與成長之間的拉鋸，使債市成為反映宏觀前景變化的重要指標。

另一方面，Fed 主席鮑爾預計稍晚將於哈佛大學發表談話，市場聚焦其對戰事影響通膨與就業風險的看法。

歐洲市場方面，泛歐 STOXX600 指數上漲 0.7%，債市同樣回穩，但殖利率跌幅不如美國。市場目前預期歐洲央行下月升息機率約為 55%，低於一週前的完全反映水準。

不過，有分析認為債市回穩可能僅為短暫現象。資產管理公司 MPPM 交易主管指出，通膨影響尚未完全反映，若升息預期再度升溫，將對經濟前景構成壓力。

市場情緒仍偏謹慎

市場策略師指出，本周股市反彈可能延續近期走勢，即每周初上揚後再度走弱，顯示市場情緒仍不穩定。若缺乏重大突破，波動格局可能持續。

高盛指出，避險基金已連續第六周減碼全球股票部位，主要透過放空操作，顯示市場情緒偏向保守。不過，若戰事出現緩和，可能觸發快速反彈。

此外，麥格理 (Macquarie Group) 警告，若戰事延續至 6 月且荷姆茲海峽持續關閉，油價可能上看每桶 200 美元，該情境機率約 40%；另一種機率約 60% 的情境為戰事於本月底結束。

截至台北時間周一（30 日）21 時許：

焦點個股：

Sysco(SYY-US) 早盤股價下跌 11.92%，至每股 72.05 美元

美國食品批發商 Sysco 盤前股價下跌約 4.5%，主因公司宣布將以企業價值約 291 億美元收購 Jetro Restaurant Depot。Sysco 表示，該交易預計於 2027 會計年度第三季完成，並稱此項併購將「立即帶來增益」。不過市場對交易規模與整合風險反應保守，拖累股價走弱。

美鋁 (AA-US) 盤前股價上漲 12.43%，至每股 65.67 美元

鋁業公司美鋁 (Alcoa) 盤前股價大漲逾 9%，主因中東衝突升溫帶動鋁價上揚。在伊朗飛彈攻擊波及中東關鍵金屬基礎設施後，鋁價上漲逾 4.5%，推升相關概念股走強。市場關注供應風險升溫，帶動鋁業股表現。

CrowdStrike(CRWD-US) 盤前股價上漲 3.47%，至每股 382.06 美元

資安公司 CrowdStrike 盤前股價上漲逾 2.5%，受分析師上調評等與看好前景帶動。Wolfe Research 將該股評等上調至「優於大盤」，認為人工智慧將帶來更多資安風險，有利公司業務成長，而非取代其商業模式。摩根士丹利亦將其列為首選標的。不過，CrowdStrike 今年以來股價仍下跌逾 21%，市場先前擔憂人工智慧可能削弱資安需求。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛集團交易員表示，避險基金大舉做空、系統化投資人拋售，使得一旦伊朗戰爭降溫、股市大幅反彈的可能性上升。高盛主經紀業務交易部門表示，避險基金剛連續第六周削減全球股票持股，主要由做空推動。