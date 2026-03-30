鉅亨網編譯段智恆 2026-03-30 22:30

綜合外媒周一 (30 日) 報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，美國將逐步「重掌」荷姆茲海峽的航行控制權，確保航運自由，並對全球石油供應狀況釋出相對樂觀的看法。

貝森特：美國將重掌荷姆茲海峽 確保航運與能源供應(圖：REUTERS/TPG)

貝森特周一接受媒體訪問時指出，隨著局勢發展，美國將透過自身或多國聯合護航方式，確保貨船能安全通過荷姆茲海峽，恢復該重要能源航道的正常運作。他並表示，目前已有更多船隻開始通行該海域。

‌



針對市場關注的供應問題，貝森特指出，全球原油市場目前仍存在每日約 1,000 萬至 1,200 萬桶的供應缺口，但相關缺口正逐步被填補。其中，國際能源總署 (IEA) 協調釋出戰略儲備，約可提供每日 400 萬桶供應。

他同時提到，美國政府已解除部分原先在海上運輸中的俄羅斯與伊朗原油制裁，強調這項措施並未為相關國家帶來額外資金，而是有助於穩定市場供應。

對於紅海航運風險，貝森特表示，伊朗支持的葉門「青年運動」(Houthi) 武裝組織目前在該區域活動相對有限，近期攻擊行動主要針對以色列，並未顯著擴大至影響主要航道。他預期相關情勢短期內仍將維持相對平穩。