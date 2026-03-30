鉅亨網編譯段智恆 2026-03-31 03:00

《路透》周一 (30 日) 援引知情人士消息報導，摩根士丹利 (MS-US) 旗下券商 E*Trade 正與太空探索公司 SpaceX 洽談，擬在今年稍晚登場的首次公開募股 (IPO) 中，主導向美國一般投資人銷售股票。若最終敲定，ETrade 將在這筆備受矚目的交易中取得優勢，並可能排擠競爭對手羅賓漢 (HOOD-US) 與 SoFi(SOFI-US)的參與空間。

SpaceX IPO 被視為史上規模最大的上市案之一，但市場傳出，羅賓漢與 SoFi 儘管積極爭取角色，仍可能被完全排除在外。這對近年在大型 IPO 中扮演重要角色的散戶交易平台而言相當罕見，尤其兩家公司曾參與 2023 年安謀 (ARM-US) 與 Instacart(CART-US)等重大上市案。

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目前摩根士丹利為此次 IPO 的主承銷商之一，市場預期其將透過自家平台 E*Trade，承接相當比例分配給美國散戶投資人的股份，進一步壓縮其他券商的參與空間。不過消息人士也指出，羅賓漢與 SoFi 仍在與相關方持續討論，最終安排尚未定案，仍可能有所變動。

搶攻散戶配售主導權 E*Trade 有望擴大市占

若能在 SpaceX IPO 中取得主導地位，對 E*Trade 而言將是一項重大勝利。近年來，E*Trade 持續與羅賓漢、嘉信理財 (Charles Schwab) 及盈透證券 (Interactive Brokers) 競爭散戶市場，在市場波動加劇帶動交易量上升的背景下，各大券商積極爭取更多訂單來源。

摩根士丹利於 2020 年以約 130 億美元收購 E*Trade，成為其歷來最大併購之一，並藉此加速布局散戶市場，降低對財富管理與投資銀行業務的依賴。此次若透過自家平台承接更多 IPO 散戶配售，亦符合其過去在多起交易中傾向將訂單留在內部體系的策略。

此外，富達 (FNF-US) 也正爭取在其交易平台分銷部分 SpaceX 股票，顯示該案對各大券商具高度吸引力。對於相關報導，摩根士丹利、羅賓漢、SoFi 與富達皆未予評論，SpaceX 亦未回應。

散戶配售占比有限 IPO 仍以機構資金為主

知情人士指出，SpaceX 正考慮將最多約 30% 的股份分配給散戶投資人，以吸引創辦人馬斯克龐大粉絲基礎帶來的需求。不過其中相當比例預計仍將優先分配給承銷銀行服務的高資產客戶，真正由一般散戶透過券商平台申購的部分，仍屬相對有限。

市場慣例顯示，散戶投資人在 IPO 中的訂單占比通常僅約 5% 至 10%，主要資金仍來自資產管理公司與避險基金等大型機構投資人。此次 E*Trade、羅賓漢與 SoFi 競逐的，正是這一塊規模較小但具有象徵意義的散戶配售市場。

另一方面，部分 SpaceX 既有投資人亦對持股透明度表達疑慮。由於該公司股份過去多透過非公開的次級市場交易，投資人對自身持股的實際結構與權益仍存疑問，為 IPO 前景增添不確定性。