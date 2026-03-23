鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-23 23:30

綜合外媒周一 (23 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 官員針對利率政策路徑出現分歧訊號，在中東戰事推升油價、加劇通膨不確定性之際，部分官員認為不排除升息可能，但也有決策者主張應持續降息以支撐就業市場，凸顯政策前景高度依賴通膨與經濟數據變化。

Fed分歧升溫！升息派 vs 降息派交鋒(圖：REUTERS/TPG)

上周聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議決議將利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間，並在最新經濟預測中暗示今年仍有一次降息空間。然而，隨著中東局勢升溫推高能源價格，市場已重新調整對利率走勢的預期。

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官員示警：通膨若失控 不排除升息選項

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，若通膨走勢失控，聯準會可能需要重新考慮升息；但若物價壓力回落，則仍可能回到今年多次降息的情境。他指出，油價上漲可能推升通膨預期，同時拖累經濟成長，這種「同時壓抑需求、又推升物價」的情況，是央行最棘手的局面之一。

古爾斯比進一步指出，目前多項經濟指標顯示，就業市場已接近充分就業，但通膨距離聯準會 2% 的目標仍有差距，因此在政策權衡上，「通膨問題目前略高於就業市場」。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在上周會後記者會中也表示，升息並非多數官員的基準情境，且目前仍難判斷中東衝突對經濟與通膨的影響範圍與持續時間。

降息派堅持立場：就業市場仍需政策支撐

相較之下，聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 則維持偏鴿立場，認為在能源價格飆升之際，決策者仍應保持耐心，不宜過早調整政策方向。他表示，目前判斷油價上漲對未來 12 個月經濟影響仍為時過早，因此聯準會應等待更多數據再做決策。

米蘭指出，傳統上央行會「忽略」油價衝擊對通膨的短期影響，因此他仍維持先前對政策的看法，即今年將採取「漸進式降息」。他在最新預測中，已將今年降息次數預期由六次下修至四次，但仍高於聯準會整體官員預測的一次。

米蘭也是上周會議中唯一支持降息的決策官員。他強調，就業市場仍需要更多政策支持，而油價上漲不僅帶來通膨壓力，也可能抑制需求，進一步加劇失業風險。

他同時指出，觀察重點在於油價是否進一步推升通膨預期與薪資成長，目前尚未出現明顯跡象。