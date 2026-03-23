鉅亨網編譯段智恆 2026-03-23 19:36

《CNBC》周一 (23 日) 報導，在美國總統川普宣布延後對伊朗能源基礎設施發動攻擊後，市場對中東局勢緊張情緒暫時降溫，國際油價周一大幅下跌。美國西德州原油 (WTI) 期貨重挫逾 9%，一度跌破每桶 90 美元，布蘭特原油同樣下跌逾 9%，一度逼近每桶 100 美元大關美元，但隨後跌幅有所收斂。

美伊對話釋善意！川普一句話油價崩了 市場情緒瞬間反轉(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，5 月交割的布蘭特原油期貨下跌 6.56%，至每桶 91.79 美元；5 月交割的布蘭特原油期貨下跌 6.41%，至每桶 105.00 美元。

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川普在 Truth Social 發文表示，美國與伊朗過去兩天進行「良好且具建設性」的對話，雙方正朝全面化解中東敵對關係邁進，並已指示國防部延後對伊朗發電廠及能源設施的所有軍事打擊行動五天。

圖：川普 Truth Social

此前，川普曾要求伊朗在 48 小時內重新開放荷姆茲海峽，否則將面臨更強硬行動，目前尚不清楚這條關鍵航運通道何時能全面恢復通行。

高盛同步上調油價預測，預估布蘭特原油在 3 至 4 月平均將達每桶 110 美元，高於先前預估的 98 美元，並將 WTI 預測上修至 3 月 98 美元、4 月 105 美元。

高盛指出，若荷姆茲海峽通行量維持在正常水準的 5% 至 4 月 10 日，油價仍可能持續走高；若此情況延續 10 周，布蘭特油價甚至可能突破 2008 年歷史高點。2008 年布蘭特油價曾觸及每桶約 147 美元高點，隨後因全球金融危機迅速回落至約 40 美元。

伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Qalibaf) 警告，若美方攻擊伊朗能源設施，波斯灣地區的關鍵基礎設施恐遭「不可逆破壞」。

自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，伊朗已實質封鎖荷姆茲海峽大部分航運，導致全球供應疑慮升溫。該海峽平時承擔約兩成全球原油運輸量，目前僅對部分船隻開放通行。伊朗官媒並表示，除與「伊朗敵對國家」相關船隻外，其餘船舶仍可安全通行。

國際能源署 (IEA) 署長比羅爾 (Fatih Birol) 警告，中東局勢「極為嚴峻」，影響程度恐超越 1970 年代兩次石油危機與俄烏戰爭能源衝擊總和。IEA 會員國已於 3 月 11 日同意釋出創紀錄的 4 億桶戰略儲油(SPR)，以緩解供應中斷風險，並不排除進一步釋放庫存。比羅爾指出，目前最關鍵的解方仍是重新開放荷姆茲海峽。