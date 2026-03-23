鉅亨網編譯段智恆 2026-03-23 19:20

《彭博》周一 (23 日) 援引知情人士消息報導，日本索尼 (Sony) 正接近與中國電子大廠 TCL(00170-HK)(000100-CN)電子達成一項約 10 億美元交易，擬出售旗下家用娛樂業務多數股權。知情人士透露，雙方談判已進入後期階段，最快可能於本月內對外宣布，但目前仍未作出最終決定。

索尼與 TCL 代表均表示，雙方正持續推進達成最終協議，若交易完成，將適時對外公布相關訊息。

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早在今年 1 月，兩家公司已宣布計畫成立合資企業，整合索尼家用娛樂事業，包括旗下 Bravia 電視品牌。根據當時簽署的備忘錄，索尼將持有 49% 股權，TCL 則持有 51%，取得經營主導權。

該合資公司預計於 2027 年 4 月開始營運，未來將生產掛有 Sony 與 Bravia 品牌的電視產品，但採用 TCL 的顯示技術，顯示雙方在品牌與製造資源上的分工日益明確。

近年來，索尼持續調整業務重心，積極擴大智慧財產權版圖，包括動畫、真人影視、音樂及體育轉播等內容資產，同時逐步縮減傳統消費電子業務布局。相較之下，TCL 作為中國歷史悠久的大型電子企業之一，則持續尋求拓展海外市場版圖，強化全球競爭力。