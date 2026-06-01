鉅亨網編輯林羿君 2026-06-02 06:20

今年以來半導體與記憶體類股的狂熱漲勢，可能建立在市場對企業 AI 使用情況的錯誤解讀之上。

AI概念股今年瘋漲 背後恐是一場「Token需求幻象」。(圖:shutterstock)

這項警告來自曾任機構交易員、現為部落客的 Muir。他近日在 Substack 平台《Macro Tourist》專欄中表示，市場或許誤讀了一項看似利多的訊號。

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Muir 週一 (1 日) 寫道：「我認為自己已經理解這波漲勢的推動因素，也知道自己先前錯在哪裡、忽略了什麼。然而，我現在面臨一個難題：市場很可能誤解了它所接收到的利多訊號。」

他指出，用於訓練大型語言模型的圖形處理器（GPU）租賃價格飆升、供給快速吃緊等現象，確實反映出需求強勁，而這點也被 3-Fourteen Research 創辦人 Warren Pies 準確掌握到趨勢。

然而，股市卻將這股需求盲目向未來延伸，導致晶片與記憶體類股今年以來的市值狂增 7.8 兆美元。

Muir 認為，市場對 GPU 毫無止境的需求，背後真正的推手在於企業高層正強力要求員工與工程師大量消耗「Token」（AI 模型處理的數據單位），即便成本極其高昂也在所不惜。

他進一步分析，科技公司執行長們正身處一個詭譎的環境，被迫捲入一場龐大的 AI 軍備競賽。他們深怕競爭對手一旦率先開發出通用人工智慧（AGI），自家公司就會被市場淘汰。因此，這些科技巨頭別無選擇，只能在 AI 資本支出上硬著頭皮跟進。

為了佐證這個觀點，Muir 引用了 Axios 財經媒體最近的報導，指出某家公司僅在一個月內就狂燒了 5 億美元，原因竟然是內部對員工使用 AI 助理 Claude 沒有設下任何預算上限。

他質疑，目前市場普遍認定過去三個月 AI 使用量的激增代表著「真實需求」。但如果事實的真相，只是因為太多科技公司在不計成本地消耗 AI 算力呢？如果先前讓 Warren Pies 等人準確抓到時機、搶進 AI 概念股的那股驚人需求浪潮，到頭來只是一場「需求幻象」呢？

他提醒，成功搭上半導體與記憶體類股漲勢的投資人應該意識到，這波行情至少部分是由大型科技公司「Token 最大化」，以及其他具爭議性的 AI 使用行為所推動，而這可能誇大了過去兩個月 AI 採用速度的真實情況。