鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-23 21:43

美股主要指數周一 (23 日) 開盤走高，延續市場風險情緒回溫走勢，主因美國總統川普表示美伊雙方已進行具建設性的對話，並宣布延後對伊朗能源設施的軍事打擊，帶動市場對中東衝突降溫的預期升溫。道瓊工業指數開盤一度大漲逾 800 點，資金回流風險資產，油價同步下跌，市場對能源供應中斷與全球經濟衰退的疑慮暫時緩解。

〈美股早盤〉中東風險降溫 主要指數勁揚 道指飆逾800點(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 830 點或近 1.8%，那斯達克綜合指數漲近 400 點或近 1.8%，標普 500 指數漲 1.6%，費城半導體指數漲 2.4%。台積電 ADR 漲近 2.5%。

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隨著美國總統川普釋出緩和對伊朗立場的訊號，市場對中東衝突升級的疑慮暫時降溫，帶動全球股市走揚、油價下跌，風險資產出現反彈。不過，隨著伊朗否認與美方接觸，市場漲勢隨後收斂，顯示投資人對局勢仍保持審慎。

川普表示將延後對伊朗能源設施發動攻擊，帶動標普 500 期貨一度上漲 1.6%，布蘭特原油則下跌約 8%，逼近每桶 103 美元。美國公債價格震盪，2 年期殖利率約在 3.9% 附近波動，黃金下跌 1.9%，美元亦小幅走弱。

市場人士指出，川普政策急轉彎令交易員措手不及，因在其發文前，幾乎未見外交進展跡象。就在數小時前，以色列仍對伊朗基礎設施發動攻擊，伊朗亦持續對波斯灣國家進行報復行動，突顯局勢仍高度不確定。

部分投資機構認為，川普的策略與其過往關稅政策類似，傾向透過施壓與延後行動創造談判空間，為市場提供短期支撐。受此影響，原本押注衝突升級的華爾街交易部門，紛紛回補股票部位，推升股市早盤走勢。

然而，市場對風險降溫的反應仍存疑慮。分析指出，即便談判取得進展，荷姆茲海峽短期內全面恢復通行的可能性仍有限。該航道承擔約兩成全球原油運輸量，航運中斷恐持續干擾供應，能源市場仍面臨不確定性。

投資人也警告，不宜過度追逐短線反彈行情。市場近期受消息面影響劇烈擺盪，停火是否能真正實現仍存在變數，加上油價上漲帶來的通膨壓力已逐步反映，股市後續走勢仍可能受到拖累。

《彭博》策略師指出，儘管市場情緒有所改善，但若假設衝突能迅速全面化解，恐過於樂觀。在能源價格上升的影響逐步發酵下，市場仍面臨多項潛在風險，短期內股市表現恐維持震盪格局。

截至台北時間周一（23 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.41%，至每股 176.87 美元

綜合外媒報導，輝達與新創公司 Emerald AI 周一宣布，將攜手多家電力企業打造新一代「AI 工廠」，透過結合能源與運算架構，加快資料中心接入電網的速度，並緩解人工智慧需求快速成長對電力系統帶來的壓力。

新思科技 (SNPS-US) 早盤股價上漲 3.73%，至每股 435.98 美元

晶片設計軟體公司新思科技 (Synopsys) 盤前股價上漲近 4.5%，主因《華爾街日報》(WSJ)引述知情人士報導指出，激進投資機構艾略特投資管理 (Elliott Investment Management) 已建立數十億美元持股部位。報導並稱，艾略特認為公司財務表現仍有提升空間，尚未完全反映其內在價值。

雪佛龍 (CVX-US) 早盤股價下跌 1.05%，至每股 199.62 美元

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

交易員加大對 Fed 升息的押注，預計到年底前將升息 20 個基點。互換交易暗示 Fed 今年將升息 20 個基點，高於上周五升息 8 個基點和一周前降息 25 個基點的預期。美國 2 年期公債殖利率上漲多達 9 個基點，至 3.99%。

高盛董事總經理在最新報告中警告，美國股市正出現越來越多的脆弱跡象。標普 500 指數上周跌破 200 日均線，目前點位約 6500 點附近，市場已進入負 Gamma 區域，選擇權流量將同時放大買盤與賣盤的衝擊力度，價格波動的分布區間由此顯著擴大。