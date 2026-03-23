鉅亨網編譯段智恆 2026-03-24 03:00

蘋果變現新招！地圖導入廣告 強化服務營收布局(圖：REUTERS/TPG)

根據規劃，餐廳等商家可對特定搜尋詞進行出價，例如用戶搜尋「壽司」時，出價最高的店家將優先出現在搜尋結果頂端，藉此提升曝光與導流效果。蘋果對此未發表評論。

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此舉被視為蘋果強化服務收入的重要一環。該公司服務業務年營收已超過 1,000 億美元，占整體營收比重逾四分之一，較十年前不到一成大幅提升。不過，蘋果在服務領域亦面臨挑戰，包括監管機構要求調整 App Store 商業模式，以及與 Google 的搜尋合作協議因人工智慧 (AI) 搜尋崛起而面臨不確定性。

市場預估，蘋果廣告業務今年可創造約 85 億美元營收，儘管規模仍相對有限，但隨著廣告布局擴大，未來成長潛力受到關注。蘋果近年已將廣告服務名稱由「Search Ads」改為「Apple Ads」，凸顯其拓展廣告版圖的企圖心。

除地圖應用外，蘋果也持續在多個平台導入廣告，包括 App Store 新增廣告版位、Apple TV 透過美國職業足球大聯盟 (MLS) 轉播導入廣告，以及在新聞 (News) 與 Podcast 服務中強化廣告整合功能。