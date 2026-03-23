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蘋果變現新招！地圖導入廣告 強化服務營收布局

鉅亨網編譯段智恆

《彭博》周一 (23 日) 援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US) 正準備在地圖服務中導入廣告機制，進一步擴大其服務業務營收來源。知情人士透露，相關計畫最快可能於本月公布，未來商家與品牌將可針對搜尋關鍵字競標廣告版位，類似目前 Google(GOOGL-US) 地圖與 Yelp(YELP-US) 的商業模式。

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蘋果變現新招！地圖導入廣告 強化服務營收布局(圖：REUTERS/TPG)

根據規劃，餐廳等商家可對特定搜尋詞進行出價，例如用戶搜尋「壽司」時，出價最高的店家將優先出現在搜尋結果頂端，藉此提升曝光與導流效果。蘋果對此未發表評論。


此舉被視為蘋果強化服務收入的重要一環。該公司服務業務年營收已超過 1,000 億美元，占整體營收比重逾四分之一，較十年前不到一成大幅提升。不過，蘋果在服務領域亦面臨挑戰，包括監管機構要求調整 App Store 商業模式，以及與 Google 的搜尋合作協議因人工智慧 (AI) 搜尋崛起而面臨不確定性。

市場預估，蘋果廣告業務今年可創造約 85 億美元營收，儘管規模仍相對有限，但隨著廣告布局擴大，未來成長潛力受到關注。蘋果近年已將廣告服務名稱由「Search Ads」改為「Apple Ads」，凸顯其拓展廣告版圖的企圖心。

除地圖應用外，蘋果也持續在多個平台導入廣告，包括 App Store 新增廣告版位、Apple TV 透過美國職業足球大聯盟 (MLS) 轉播導入廣告，以及在新聞 (News) 與 Podcast 服務中強化廣告整合功能。

知情人士指出，地圖廣告最快將於今年夏季開始在 iPhone 等裝置上推出，並延伸至網頁版本。整體而言，蘋果正透過多元平台擴展廣告業務，以分散其他服務成長放緩帶來的壓力。


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蘋果AppleMaps地圖廣告服務營收App StoreGoogle搜尋競標Apple Ads科技產業TOP

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