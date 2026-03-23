鉅亨網編譯段智恆 2026-03-23 22:00

根據外媒周一 (23 日) 報導，在美國總統川普宣稱美伊已進行「具建設性對話」、並暗示中東衝突有望降溫之際，伊朗迅速與俄羅斯展開高層通話，凸顯各方立場仍存明顯分歧，局勢走向依舊充滿不確定性。

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 於周一與俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 通話。俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫在通話中呼籲立即停火，並主張透過政治途徑解決衝突，同時強調需兼顧各方利益，特別是伊朗的正當關切。克里姆林宮發言人培斯科夫 (Dmitry Peskov) 亦表示，談判應「昨天就開始」，並警告唯有對話才能緩解當前「極度緊張」的區域局勢。

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不過，伊朗方面否認與美國存在直接或間接接觸，與川普所稱的「對話進展」出現明顯落差。此前，川普曾向伊朗發出 48 小時最後通牒，要求重啟荷姆茲海峽通行，否則將對伊朗電力與能源設施發動攻擊，相關時限仍在倒數。

(圖：ZeroHedge)

隨著衝突進入第四周，戰事亦出現升溫跡象。俄方警告，對核設施發動攻擊將帶來極大風險。俄羅斯國家核能公司與國際原子能總署 (IAEA) 已確認，伊朗布什爾核電廠曾遭飛彈攻擊，顯示核設施不再是衝突中的禁區。伊朗亦首度將攻擊目標指向以色列迪莫納核設施所在地，儘管目前尚無傳出直接命中。

國際原子能總署表示，暫未觀測到異常輻射外洩情況，但呼籲各方在核設施附近保持克制。分析指出，若核設施成為持續攻擊目標，將使衝突升級至更危險階段。