鉅亨網編譯段智恆 2026-03-23 21:00

綜合外媒報導，輝達 (NVDA-US) 與新創公司 Emerald AI 周一 (23 日) 宣布，將攜手多家電力企業打造新一代「AI 工廠」，透過結合能源與運算架構，加快資料中心接入電網的速度，並緩解人工智慧需求快速成長對電力系統帶來的壓力。

參與合作的電力業者包括 AES、Constellation、Invenergy、NextEra Energy(NEE-US)、Nscale Energy & Power 以及 Vistra。輝達指出，這類 AI 工廠將被設計為「彈性能資產」，可透過調整用電需求、結合現場發電與儲能系統，在支援電網穩定的同時運行高強度運算。

‌



根據規畫，相關設施將採用輝達 Vera Rubin DSX 參考架構，並搭配 DSX Flex 軟體，使運算負載可依電力供應狀況進行動態調整。Emerald AI 則透過其 Conductor 平台，協調運算需求與現場發電、電池與其他能源資源的運作，提升電力使用效率與系統彈性。

兩家公司表示，透過在電網正式併聯前先行部署在地發電與儲能設施，可作為過渡電力來源，加速 AI 基礎設施上線；後續這些資源亦可回饋電網，支援整體電力系統運作。此一模式有助縮短資料中心建置時間，並降低電網為因應尖峰需求而過度擴建的壓力。

輝達指出，傳統電網多以滿足尖峰需求為設計目標，但多數時間存在閒置容量。具備彈性調度能力的 AI 工廠，有望透過更有效率的用電模式，釋放美國電網潛在供應能力，並提升整體能源使用效率。