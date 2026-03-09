鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
《彭博》周一 (9 日) 報導，沙烏地阿拉伯開始減產，布蘭特原油價格衝破每桶 100 美元。隨著中東戰事進入第二周，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運幾近停滯，波斯灣原油出口受阻，各主要產油國因儲油設施快速填滿而被迫調整產量，全球能源市場緊張情緒急速升溫。
知情人士透露，全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯已開始降低原油產量，原因是荷姆茲海峽接近封鎖，導致出口受阻、儲油設施逐漸被填滿。
在沙國之前，阿拉伯聯合大公國、科威特與伊拉克也已採取類似措施。部分產油國為避免儲油設施迅速達到極限，選擇預先減產，以防出現全面停產的情況。
荷姆茲海峽是全球最重要的能源航道之一，平時約承載全球五分之一的石油運輸量。但自美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，該水道航運幾乎停滯，目前多數通行的船隻僅剩伊朗能源出口。
出口瓶頸迅速推高油價。布蘭特原油價格一度大漲 13%，報每桶 104 美元，盤中甚至逼近 120 美元，創期貨交易以來最大單日漲幅之一。市場同時關注七大工業國 (G7) 是否協調釋放戰略石油儲備，以緩和供應衝擊。
沙烏地阿拉伯目前每日產油約 1000 萬桶，其中約 700 萬桶出口。沙國國營石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 已將部分原本經荷姆茲海峽出口的原油，改經輸油管線運往紅海港口延布 (Yanbu) 再出口，但該管線運輸能力不足以完全取代原有出口規模。
摩根大通 (JPM-US) 先前估算，若衝突持續，沙國的原油與燃料儲存容量可能在戰事開始後兩個多月內耗盡。
能源分析人士指出，荷姆茲海峽持續關閉將迫使更多產油國停產，進一步推升油價。
瑞銀 (UBS) 大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 表示，海峽關閉時間愈長，停產規模就會愈大，市場將需要更高油價來抑制需求。
摩根大通分析師預估，到下周末，中東因儲存空間不足而被迫停產的原油供應量可能超過每日 400 萬桶。該地區約占全球原油產量三分之一，一旦供應受限，將迅速衝擊全球能源市場。
市場目前最大擔憂仍是原油無法順利運輸，而非單純減產。Karobaar Capital 投資長 Haris Khurshid 指出，市場真正擔心的是原油「無法流動」。
能源價格上漲已迅速傳導至各國市場。歐洲柴油期貨價格週一突破每桶 170 美元；中國政府已要求主要煉油企業暫停柴油與汽油出口；南韓也正在評估是否實施 30 年來首次油價上限措施。
在美國，零售汽油價格升至 2024 年 8 月以來最高水準，為今年稍晚舉行的期中選舉增添政治壓力。英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 亦表示，政府正考慮介入，以協助家庭應對飆升的能源帳單。
與此同時，美國總統川普在社群媒體表示，油價短期上漲是「為了世界和平付出的小代價」，並稱當伊朗核威脅被消除後，油價將迅速回落。
下一篇