鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-09 20:00

《彭博》周一 (9 日) 報導，沙烏地阿拉伯開始減產，布蘭特原油價格衝破每桶 100 美元。隨著中東戰事進入第二周，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運幾近停滯，波斯灣原油出口受阻，各主要產油國因儲油設施快速填滿而被迫調整產量，全球能源市場緊張情緒急速升溫。

荷姆茲海峽幾近停擺 沙國與產油國被迫減產

知情人士透露，全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯已開始降低原油產量，原因是荷姆茲海峽接近封鎖，導致出口受阻、儲油設施逐漸被填滿。

在沙國之前，阿拉伯聯合大公國、科威特與伊拉克也已採取類似措施。部分產油國為避免儲油設施迅速達到極限，選擇預先減產，以防出現全面停產的情況。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源航道之一，平時約承載全球五分之一的石油運輸量。但自美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，該水道航運幾乎停滯，目前多數通行的船隻僅剩伊朗能源出口。

出口瓶頸迅速推高油價。布蘭特原油價格一度大漲 13%，報每桶 104 美元，盤中甚至逼近 120 美元，創期貨交易以來最大單日漲幅之一。市場同時關注七大工業國 (G7) 是否協調釋放戰略石油儲備，以緩和供應衝擊。

沙烏地阿拉伯目前每日產油約 1000 萬桶，其中約 700 萬桶出口。沙國國營石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 已將部分原本經荷姆茲海峽出口的原油，改經輸油管線運往紅海港口延布 (Yanbu) 再出口，但該管線運輸能力不足以完全取代原有出口規模。

全球供應瓶頸升溫 油價與通膨風險同步攀升

能源分析人士指出，荷姆茲海峽持續關閉將迫使更多產油國停產，進一步推升油價。

瑞銀 (UBS) 大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 表示，海峽關閉時間愈長，停產規模就會愈大，市場將需要更高油價來抑制需求。

摩根大通分析師預估，到下周末，中東因儲存空間不足而被迫停產的原油供應量可能超過每日 400 萬桶。該地區約占全球原油產量三分之一，一旦供應受限，將迅速衝擊全球能源市場。

市場目前最大擔憂仍是原油無法順利運輸，而非單純減產。Karobaar Capital 投資長 Haris Khurshid 指出，市場真正擔心的是原油「無法流動」。

能源價格上漲已迅速傳導至各國市場。歐洲柴油期貨價格週一突破每桶 170 美元；中國政府已要求主要煉油企業暫停柴油與汽油出口；南韓也正在評估是否實施 30 年來首次油價上限措施。

在美國，零售汽油價格升至 2024 年 8 月以來最高水準，為今年稍晚舉行的期中選舉增添政治壓力。英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 亦表示，政府正考慮介入，以協助家庭應對飆升的能源帳單。