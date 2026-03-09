鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-10 05:50

知名電影《大賣空》本尊 Michael Burry 近日警告，美國總統川普可能因陷入地緣政治漩渦而付出沉重代價。

砲轟川普造成國際油價飆漲！《大賣空》本尊：股市下跌是他的致命弱點(圖:shutterstock)

這位華爾街知名空頭投資人在 X 上發文指出，若美股再度崩跌，將成為川普的政治「致命弱點」，對全球而言極具風險。

自 2 月 28 日美國與以色列聯手攻擊伊朗以來，國際油價急速飆漲，布蘭特期油價格周一 (10 日) 飆高接近每桶 120 美元，累計漲幅逾五成，西德州原油也快速站上 100 美元關卡，創有史以來最快漲勢。

由於荷姆茲海峽運輸受阻，全球約五分之一原油供應受到影響，科威特與阿聯等產油國被迫減產，交易員預期衝突恐演變為長期對峙。

能源商品價格全面上揚，美國原油基金價格突破 120 美元，較美伊衝突爆發前上漲逾 45%，能源類股 ETF 也從年初 40 美元中段一路攀至 57 美元以上。

隨著油價高漲與通膨壓力加劇，市場開始浮現「停滯性通膨」擔憂。

股市方面，道瓊 ETF 近一個月下跌逾 5%，標普 ETF 跌幅近 3%，以科技股為主的 QQQ 也在一周內下挫 1.24%，成長股也因波動性升高與折現率上升而承受壓力。

Burry 指出，油價飆升、能源股強漲與大盤震盪，正形成讓川普可能干預或升級衝突的市場環境。