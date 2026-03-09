鉅亨網編譯段智恆 2026-03-09 19:31

《彭博》周一 (9 日) 報導，中東戰事升溫衝擊能源與金屬供應鏈，鋁價一度攀升至近四年高點，但在全球金融市場拋售與美元走強壓力下，漲勢迅速回吐。分析指出，若戰事持續，全球鋁供應恐進一步收緊，今年市場缺口可能擴大至逾百萬噸水準。

中東供應受衝擊 鋁價觸及近四年高點

‌



倫敦金屬交易所 (LME) 鋁價周一盤中一度上漲 2.8%，觸及每噸 3,544 美元，創近四年高點。不過隨著全球股市走弱、美元轉強，工業金屬承壓，鋁價隨後轉跌。

上周鋁價已大漲近 10%，創三年來最大單周漲幅，主因中東衝突衝擊波斯灣地區金屬供應。該地區約占全球鋁供應 9%，戰事升級後，市場擔憂物流與生產受阻。

至少兩家中東大型冶煉廠已被迫暫停出貨，其中包括卡達與巴林的鋁廠，促使美國買家緊急尋找替代來源，轉向亞洲市場採購鋁材。

市場緊張情緒也反映在現貨需求上。鋁現貨對三個月期貨的價差週一擴大至每噸 59 美元，創 2022 年以來最高，顯示短期供應明顯吃緊、現貨需求強於供給。

除鋁之外，其他金屬價格亦出現波動。鎳價先前因印尼上月發生致命山崩，導致四座冶煉廠停產而一度走弱，隨後收復部分跌幅。

能源飆漲與戰事延長 金屬供應風險升高

能源市場的劇烈波動亦加劇金屬市場不安。隨著中東衝突影響更多能源生產，原油價格周一一度飆升近 30%，引發市場對全球經濟與通膨的擔憂，投資人也因此大舉撤出風險資產。

Shuohe 資產管理分析師 Gao Yin 表示，若戰事長期化，鋁供應將進一步受創。她指出，短期內市場資金出現「買鋁、賣其他工業金屬」的交易策略。

目前美國與以色列持續對伊朗發動空襲，而伊朗亦以無人機與飛彈攻擊以色列與阿拉伯灣國家。德黑蘭方面表示，衝突強度可維持至少六個月。

此外，伊朗也選定已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 接任最高領袖，顯示其在戰事上不打算退讓。美國總統川普則批評該決定，並在社群媒體表示，軍事打擊將持續，「直到他們投降，或更可能是完全崩潰」。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Michelle Leung 指出，受供應干擾影響，今年上半年鋁價可能按年上漲約 28%，達到每噸 3,250 美元水準。

她預估，今年全球鋁供應缺口將擴大至約 140 萬噸，為 2019 年以來最大。

與此同時，市場也觀察到氧化鋁貿易流向出現變化。Shandong Aize Business Information Consulting Co. 指出，原本運往中東冶煉廠的氧化鋁正在轉往其他市場，並打開套利空間，使部分貨源可能流入中國。

截至倫敦時間上午 10 時 56 分，LME 鋁價下跌 1.5%，報每噸 3396 美元；銅價下跌 0.7% 至每噸 12779 美元；鎳價下跌 0.4%。