2026-03-10

美國總統川普週一 (9 日) 表示，美國與伊朗的衝突可能很快結束，市場對中東戰事可能降溫的預期升溫，帶動美股聞訊上揚，同時油價也自近期高點回落。

CBS 在社群平台 X 發布與川普的電話訪問內容後，市場情緒明顯改善。

川普在訪問中表示：「我認為這場戰爭基本上已經結束，差不多了。他們 (伊朗) 沒有海軍，沒有通訊系統，也沒有空軍了」。

他還說，美軍行動進展「遠遠領先」，這比他最初預計的 4 到 5 週的時間框架「進展快得多」。

在川普發表相關言論後，國際油價從 2022 年年中以來的高點回落。稍早盤中，隨著美國與以色列對伊朗的軍事行動進入第十天，航運受干擾導致供應緊張，原油價格一度攀升。

同時，川普警告伊朗不要採取進一步行動。他表示，伊朗「已經把能射的都射完了」，若再採取挑釁行動，「那個國家就會完蛋」。

談及全球能源運輸要道荷姆茲海峽時，川普表示，目前仍有船隻通過該水道，但他正在考慮「接管」這條戰略航道。

此外，當被問及伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼 (Mojtaba Khamenei) 時，川普表示：「我對他沒什麼可說的，完全沒有」，並透露心中已有取代哈米尼的人選，但未進一步說明細節。