〈能源盤後〉油價暴漲創兩年新高 Brent盤中飆近120美元 收盤後卻急跌 雙普通話成關鍵

國際油價周一 (9 日) 劇烈震盪，在中東戰事與供應緊張衝擊下大幅飆升，盤中一度暴漲近三成並創下 2022 年以來新高，但在美俄可能討論放寬對俄能源制裁的消息傳出後，收盤後行情迅速反轉下跌逾 5%。

由於美國與以色列對伊朗戰事持續擴大，加上石油輸出國組織 (OPEC) 多個成員國減產，市場對供應中斷的擔憂急速升溫，帶動油價在周一交易中飆升。

布蘭特 (Brent) 原油期貨收盤上漲 6.27 美元，漲幅 6.8%，報每桶 98.96 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 3.87 美元，漲幅 4.3%，收在每桶 94.77 美元，兩大指標均創下 2022 年 8 月以來最高收盤價。

盤中波動更加劇烈，Brent 原油最高衝上每桶 119.50 美元，WTI 最高達 119.48 美元，均為 2022 年 6 月以來最高盤中價格，距離 2008 年 7 月創下的歷史高點 Brent147.50 美元與 WTI147.27 美元不遠。儘管收盤後價格回落，兩大指標自伊朗戰爭爆發以來仍累計上漲超過 35%。

油價在收盤後迅速轉跌，導火線是川普與普丁通電話的消息傳出。隨後路透報導指出，消息人士透露川普政府正在考慮進一步放寬對俄羅斯石油的制裁，以協助壓低全球能源價格。稍早普丁也表示，莫斯科準備向歐洲供應更多石油與天然氣。

川普受訪時表示，他認為對伊朗的戰爭「已經非常完整」，華府行動進度「遠遠超過」他原先預估的 4 至 5 週時間表。

油價早前飆升的一大原因，是伊朗強硬派在街頭舉行大規模示威，宣誓效忠新任最高領袖阿亞圖拉莫吉塔巴 · 哈米尼，外界認為這顯示中東衝突短期內難以迅速結束。

供應面同樣緊張。沙烏地阿拉伯國家石油公司 Saudi Aramco 已開始削減兩座油田產量，而 OPEC 成員國包括阿聯、伊拉克、科威特與卡達也同步減產，原因是海運受阻且儲油空間逐漸耗盡。

戰爭幾乎導致荷姆茲海峽陷入癱瘓，全球約五分之一的石油與液化天然氣需經此通道運輸。不過一艘由希臘公司營運、載有沙烏地原油的油輪仍成功通過海峽，顯示部分商船仍嘗試航行。

能源數據公司 Kpler 指出，即使海峽在周二重新開放，波斯灣出口恢復到全面產能也可能需要 6 至 7 週時間。為彌補供應缺口，沙烏地阿美已罕見透過招標方式釋出超過 400 萬桶原油，同時利用紅海延布港轉運部分出口。

分析人士指出，油價自盤中高點回落的原因包括市場預期各國可能協調釋放戰略石油儲備、投資人擔心能源價格飆升將推高通膨並拖累經濟成長，以及技術面過度買超引發的獲利了結。

川普預計在美股收盤後召開記者會討論能源問題。消息人士透露，白宮正在評估多項選項，包括與其他國家聯合釋放戰略石油儲備、限制美國原油出口、介入石油期貨市場、暫時豁免部分聯邦能源稅，以及放寬只允許美國旗船運輸國內燃料的法律。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示：「可用的替代方案其實非常有限，例如動用戰略石油儲備，但如果荷姆茲海峽長時間關閉，供應中斷的規模相比之下，這些措施只是杯水車薪。」

七大工業國組織 (G7) 則表示已準備採取「必要措施」應對全球油價飆升，但尚未承諾釋放緊急儲備。

油價飆漲已開始衝擊全球經濟。航空公司股價重挫，機票價格大幅上升，市場擔心旅遊需求可能急劇降溫，甚至出現大規模停飛。由於油價上升會推升通膨，各國央行通常會透過升息壓制物價，但此舉也可能提高借貸成本並拖慢經濟成長，進一步削弱能源需求。

技術指標顯示，WTI 已成為史上最超買的狀態，而 Brent 原油的超買程度則創下 1990 年以來最高。