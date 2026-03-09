〈美股盤後〉川普稱美伊戰爭「基本已結束」三大指數豬羊變色 油價衝破100美元後回落

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-03-10 05:18

美股週一 (9 日) 自早盤大幅跌勢中奮力反彈，在美國總統川普暗示美國與伊朗的戰爭可能很快結束後，三大指數豬羊變色，全面「黑翻紅」。此前油價一度突破每桶 100 美元，隨後迅速回落。

〉川普稱美伊戰爭「基本已結束」三大指數豬羊變色 油價衝破100美元後回落(圖：REUTERS/TPG)

道瓊指數收高約 240 點，自早盤一度下跌逾 800 點的低點反彈。那斯達克指數上漲逾 1.3%，扭轉盤中早些時候的重挫走勢。標普 500 指數小漲 0.8%。

‌



市場早盤因中東衝突升溫而劇烈震盪，但午後情緒迅速逆轉，美國總統川普表示，他認為這場戰爭「基本上已經結束」，並稱伊朗目前「沒有海軍、沒有通訊系統，也沒有空軍」。他還指出，戰事進展遠比他原先預估的 4 至 5 週更快。

原油期貨一度衝破每桶 100 美元關卡，西德州原油 (WTI) 甚至短暫觸及 119 美元高點，但隨著市場預期衝突可能降溫，油價迅速回落。最終布蘭特原油收在每桶 98 美元以上，WTI 收在每桶 94 美元附近。

由於荷姆茲海峽油輪運輸一度陷入停滯，七大工業國集團 (G7) 週一曾討論是否動用國際能源署 (IEA) 的戰略石油準備，不過目前還沒有到要這樣做的地步。

川普也表示，美國政府正在研擬壓低能源價格的措施。他向《紐約郵報》透露，自己「已有一項計畫」來抑制近期飆升的油價。

美股週一 (9 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 239.25 點，或 0.50%，收 47,740.80 點。

那斯達克指數上漲 308.27 點，或 1.38%，收 22,695.95 點。

S&P 500 指數上漲 55.97 點，或 0.83%，收 6,795.99 點。

費城半導體指數大漲 295.66 點，或 3.93%，收 7,810.40 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 178.48 點，或 1.20%，收 15,057.08 點。

美股 11 大板塊多數收紅，其中以資訊科技與通訊服務領漲，分別上漲 1.80% 與 1.13%。能源與金融板塊逆勢收黑。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭普遍收高。Meta (META-US) 漲 0.39%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.94%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.70%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.13%。

台股 ADR 全面收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.89%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.56%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.35%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.56%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 揚升 2.68% 至每股 182.65 美元，執行長黃仁勳在摩根士丹利科技大會上直接對 DRAM 製造商喊話：「儘管去蓋記憶體工廠，你們新增多少產能，輝達都會買單。」顯示 AI 基礎設施需求仍在快速擴張。

蘋果 (AAPL-US) 週一尾盤隨大盤跳高，收漲 0.94% 至每股 259.88 美元。報導指出，因新版 Siri 開發進度不如預期，蘋果延後推出代號 J490 的智慧家庭顯示設備。Siri 是該產品核心介面，AI 進展受阻也凸顯蘋果在人工智慧競賽中的壓力。

遠距醫療平台 Hims & Hers(HIMS-US)與丹麥製藥巨頭諾和諾德 (Novo Nordisk) 冰釋前嫌，將攜手合作銷售減肥藥，終結先前的法律糾紛，前者股價暴漲 40.79%，後者(NVO-US) 走高超 3%。

華爾街分析

2025 年諾貝爾經濟學獎桂冠得主之一的法國學者阿吉翁 (Philippe Aghion) 警告，若中東戰爭持續數週並推升油價至每桶 150 美元以上，全球經濟可能重演 1973 年石油危機，面臨通膨升溫與成長放緩。不過他認為，目前情勢仍不至於引發類似 2008 年全球金融危機的全面性經濟崩潰。

Yardeni Research 總裁兼投資策略師 Ed Yardeni 表示，若投資人開始預期 1970 年代式的停滯性通膨重演，市場不排除出現熊市。他指出，若石油衝擊持續，聯準會 (Fed) 將面臨通膨升高與失業率上升的雙重壓力。

Aptus Capital Advisors 投資組合經理兼固定收益主管 John Luke Tyner 則指出，雖然油價週一一度急漲，但能源類股盤中漲勢有限，顯示市場仍押注衝突可能不會持續太久。

不過他警告，若道富能源類股精選指數 ETF (XLE-US) 短時間內飆升 10% 至 15%，將意味市場開始消化戰爭長期化的預期，大量石油供應可能被困或遭破壞。若戰事持續時間超出預期，標普 500 指數回落至約 6,200 點並非不可能。