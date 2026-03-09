鉅亨網編譯段智恆 2026-03-09 22:50

根據《彭博》周一 (9 日) 報導，七大工業國 (G7) 目前尚未準備好協調釋放戰略石油儲備，以因應伊朗戰事引發的能源市場動盪，但各國已同意密切關注局勢，並準備在必要時採取行動。

法國財政部長勒斯鳩 (Roland Lescure) 在 G7 財長舉行視訊會議後表示，各國已討論中東衝突對能源市場與全球經濟的影響。他指出，G7 目前「尚未走到那一步」，但各國已準備好採取所有必要措施，包括動用戰略石油儲備，以穩定市場。

市場先前傳出 G7 可能討論協調釋放石油儲備的消息，一度帶動布蘭特原油漲勢收斂。此前布蘭特原油期貨價格週一盤中曾大漲約 29%，因中東戰事升溫衝擊能源供應。

隨著多個中東產油國被迫減產，加上荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運幾乎停擺，全球能源供應面臨壓力。沙烏地阿拉伯、科威特、伊拉克與阿拉伯聯合大公國合計約占全球 20% 的原油產量，但由於荷姆茲海峽出口受阻，缺乏足夠油輪運輸，部分產量無法順利出口，迫使各國調整產量。

通常情況下，協調釋放戰略石油儲備會由設於巴黎的國際能源總署 (IEA) 主導。此類全球協同行動過去僅進行過五次，包括 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後的兩次釋放行動。更早之前，IEA 也曾在利比亞供應中斷、卡崔娜颶風以及第一次波灣戰爭期間動用戰略儲備。

印度方面則表示，目前並未計畫與 IEA 協調釋放石油儲備。根據消息人士透露，印度當局目前也沒有立即調漲汽油與柴油零售價格的計畫。

法國總統馬克宏稍早表示，各國能源部長周二 (10 日) 也將在巴黎舉行會議，討論能源市場情勢。該會議將在一場核能會議期間舉行。