鉅亨網編譯段智恆 2026-01-09 00:30

美國勞動生產力在去年第三季加速成長，創下近兩年來最快增幅，進一步顯示企業效率提升，有助抑制薪資帶動的通膨壓力。即便就業市場趨緩，美國經濟仍展現韌性，為聯準會 (Fed) 評估貨幣政策提供更多空間。

Fed鬆口氣！美國去年Q3生產力創兩年新高 勞動成本壓力降溫(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工部周四 (8 日) 公布，第三季非農部門每小時產出 (勞動生產力) 折合年率成長 4.9%，高於第二季上修後的 4.1%，為 2024 年以來最高水準。同期，美國經濟成長速度創 2023 年以來最快，但就業市場已有降溫跡象。

生產力攀升 勞動成本連兩季下滑

衡量企業每生產一單位產出所需支付薪資的單位勞動成本，第三季下滑 1.9%，前一季亦呈現下降，為 2019 年以來首次連續兩季下跌。相關數據顯示，美國經濟出現分歧現象，在成長動能穩健的同時，勞動市場卻逐步降溫。

經濟學家指出，勞動成本是企業最大的支出項目之一，生產效率提升有助企業吸收薪資上升壓力，降低通膨風險。高頻經濟 (High Frequency Economics) 首席經濟學家魏因伯格 (Carl Weinberg) 表示，單位勞動成本的年增幅與 Fed 的 2% 通膨目標高度一致，顯示勞動成本並非推升物價超標的主因。

另有數據顯示，就業市場仍維持相對穩定。截至 1 月 3 日當周，美國初領失業救濟金人數增加 8,000 人至 20.8 萬人，略低於市場預期，反映裁員水準仍低；續領失業救濟金人數則升至約 191 萬人。相關數據在年初假期期間波動較大，屬於季節性現象。

AI 投資推升效率 Fed 面對降息更添彈性

生產力回升也反映企業正透過科技投資，因應進口關稅提高帶來的成本壓力，並以較精簡的人力配置維持營運。報告指出，第三季產出折合年率成長 5.4%，高於前一季的 5.2%；工時僅增加 0.5%，顯示產出提升主要來自效率改善。

薪資方面，未經通膨調整的時薪報酬折合年率成長 2.9%，但經通膨調整後，實質薪資反而年減 0.2%。隨著就業市場進入低檔運轉，經濟學家普遍預期薪資成長將進一步降溫。