《路透》周四 (8 日) 報導，美國進口商、報關業者與貿易律師正高度關注最高法院即將就美國總統川普全球性關稅措施合法性作出裁定，並為一場可能高達 1,500 億美元的退稅爭議提前備戰。若法院裁定川普敗訴，進口商恐需與美國政府展開漫長的退款攻防戰，以追回已繳納的關稅。

市場對最高法院推翻川普依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)加徵關稅的預期，在去年 11 月的口頭辯論後明顯升溫，當時無論保守派或自由派大法官，皆對該法是否授權總統課徵關稅表達質疑。法院預計最快於本周五 (9 日) 公布裁定，但依慣例並未事先說明將處理哪些案件。

多家企業已預期，即便法院認定關稅違法，川普政府恐不會輕易退還已收取的款項。加拿大家電商 Danby Appliances 執行長 Jim Estill 直言，「政府的基因裡本來就不喜歡把錢還回去，川普更不會想退錢。」

Danby 透過家得寶 (HD-US) 等大型通路銷售中國與其他亞洲國家製造的小型冰箱、微波爐與洗衣設備。Estill 指出，即便成功取回約 700 萬美元關稅，零售商與消費者恐怕也會要求分一杯羹，整體局面恐將一團混亂。

關稅退稅規模龐大 最高恐達 1,500 億美元

川普是首位援引 IEEPA 加徵關稅的美國總統，該法過去多用於制裁美國對手或凍結資產。根據美國海關與邊境保護局 (CBP) 數據，IEEPA 相關關稅自 2025 年 2 月 4 日至 12 月 14 日，已累計帶來約 1,335 億美元收入。《路透》依 9 月下旬至 12 月中旬的平均每日徵收金額推估，目前總額已接近 1,500 億美元。

美國財政部尚未回應若法院裁定關稅違法，是否以及如何啟動退稅程序。財政部長貝森特則公開表示，對最高法院支持川普立場有信心。美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 亦指出，任何退稅權利仍需由財政部與 CBP 進一步釐清，並強調即便關稅收入流失，也可透過其他法律授權重新課徵關稅以彌補。

海關改採電子退款 企業仍憂程序卡關

CBP 於 1 月 2 日公布一項技術性調整，宣布自 2 月 6 日起，所有關稅退款將全面改採電子方式發放，終止紙本支票作業。該措施被部分進口商視為官方為潛在退稅作業預作準備的訊號。

貨運與物流公司 Flexport 全球海關主管 Angela Lewis 表示，這顯示海關已具備處理退稅的行政準備，即便仍未達業界期待的「自動退稅」程度。CBP 則表示，電子化流程可加快退款速度，並降低錯誤與詐欺風險，但未具體說明若法院裁定關稅違法，實際退款作業將如何展開。

雖然潛在退稅金額規模前所未見，但美國財政部每年處理數千億美元稅款退稅作業，行政上並非全無經驗。不過，實際進度仍高度取決於司法裁定內容與行政部門態度。

企業提前提告與轉售請求權 退稅權利成關鍵戰場

法律界指出，退稅程序將高度仰賴最高法院是否就退款問題給出具體指示，或將案件發回下級法院，可能是國際貿易法院。紐約貿易律師 Joseph Spraragen 表示，進口商通常僅有 314 天可修正報關資料，一旦完成「結算」，將喪失退款資格，而部分 2025 年初對中國課徵的關稅已超過期限。

為保全權益，包括好市多 (COST-US) 在內的多家公司已提前對 CBP 提起訴訟。好市多在法律文件中指出，即便最高法院認定關稅違法，進口商「仍不保證能取回已繳關稅」，因此有必要透過司法途徑確保權利。