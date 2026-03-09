鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-10 03:20

根據摩根大通 (下稱小摩) 最新研究報告，若美國與以色列成功奪取伊朗哈格島(Kharg Island)，伊朗石油出口將陷入停滯，原油產量恐減半，並可能引發德黑蘭對中東能源設施的進一步報復。

美伊戰爭衝突持續中！小摩最新警告：美以若奪取「這座島」恐讓石油危機加劇(圖:shutterstock)

哈格島位於波斯灣，距伊朗海岸約 30 公里，承載伊朗九成原油出口，是伊朗能源命脈所在，美國政府此前曾討論相關奪島計畫。

小摩警告，一旦遭到直接打擊，伊朗大部分原油出口將瞬間中斷，並可能觸發伊朗在荷姆茲海峽或針對鄰國能源設施的激烈反擊。

作為 OPEC 第三大產油國，伊朗目前日均產量約 330 萬桶原油，外加 130 萬桶凝析油及其他液體，佔全球供應約 4.5%。

儘管過去伊拉克曾在兩伊戰爭期間攻擊部分伊朗石油設施，哈格島仍能迅速恢復運作，顯示欲使其癱瘓需持續且大規模攻擊。

哈格島透過管線匯集來自阿瓦士、馬魯恩及加奇薩蘭等主要產油區的原油。

值得注意的是，在美以兩國可能發動攻擊前，伊朗已將哈格島出口量提升至近歷史高點，2 月 15 日至 20 日裝船量突破每日 300 萬桶，幾乎是平常 130 萬至 160 萬桶的三倍。

根據 Kpler 統計數據，哈格島儲油能力約 3000 萬桶，目前庫存約 1800 萬桶，相當於常態出口 10 至 12 天的量。