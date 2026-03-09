鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-10 00:43

《路透》報導，中東戰事升溫，國際油價飆升至每桶 100 美元以上，川普政府正緊急研議壓低能源價格的一系列政策，企圖穩定動盪的能源市場。

自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗展開攻擊以來，國際油價已升至 2022 年中以來最高水準，一度觸及每桶 119 美元，帶動汽油與其他燃料價格同步上漲。

‌



消息人士指出，白宮上週已要求多個聯邦機構提出政策建議，以緩解油價與汽油價格上升帶來的壓力。相關討論由多名高層官員參與，包括白宮幕僚 Susan Wiles 與高級顧問 Stephen Miller。

知情人士報導，川普最快將於週一檢視相關方案。白宮憂心油價飆升將衝擊美國企業與消費者，並可能在 11 月期中選舉前削弱共和黨選情，因此能源價格已成為政府高度關注的議題。

目前美國官員已與七大工業國集團 (G7) 展開討論，評估是否協調釋放戰略石油準備，以增加市場供應並壓抑油價。

消息人士指出，白宮同時也在研究其他選項，包括限制美國原油出口、干預石油期貨市場、暫時豁免部分聯邦稅，以及放寬《瓊斯法》(Jones Act) 對國內燃料運輸的限制。

《瓊斯法》規定，美國境內的海運燃料必須由懸掛美國國旗的船隻運輸。若放寬該規定，可能讓更多外籍船舶參與能源運輸，以緩解供應瓶頸。

白宮發言人 Taylor Rogers 表示，川普政府正持續與各相關機構密切協調此議題。她指出，川普與其能源團隊在「史詩之怒行動」(Operation Epic Fury) 開始前就已制定穩定能源市場的計畫，並將持續評估所有可行選項。

不過分析人士普遍認為，白宮可動用的政策工具有限。只要中東衝突持續阻礙石油運輸，單一國家的政策難以對全球油市產生決定性影響。