鉅亨網編譯段智恆 2026-01-08 20:00

根據《路透》周四 (8 日) 報導，供應鏈科技公司 Descartes Systems Group 指出，美國貨櫃進口量去年 12 月下滑 5.9%，反映來自中國的進口持續萎縮，在美國總統川普關稅政策影響下，全球貿易結構明顯動盪。

Descartes 表示，2025 年 12 月美國貨櫃進口量為 220 萬個 20 呎標準貨櫃 (TEU)，全年合計進口量約 2,810 萬 TEU，較 2024 年全年小幅下滑 0.4%。該公司指出，川普政府的關稅政策衝擊中國出貨量，同時加劇通膨疑慮，對進口表現形成壓力。

數據顯示，2025 年初，美國進口量一度年增約 10%，主因零售商與進口商提前囤貨，以規避潛在關稅衝擊，特別是針對中國商品。然而，隨著年中之後進口量明顯下滑，前期成長幅度已被完全抵銷，即便川普政府後續對部分商品關稅進行回調或延後，包括中國家具與義大利義大利麵等品項。

按來源國別觀察，去年 12 月自中國進口量年減 21.8%，降幅最為顯著。來自印度、台灣、南韓與義大利的進口量亦同步下滑；即便泰國、越南、印尼、日本與香港的進口有所增加，仍不足以彌補整體下滑幅度。