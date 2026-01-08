鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-08 22:26

根據美國勞工部 (DOL) 周四 (8 日) 公布數據，上周初領失業金人數溫和上升，顯示 2025 年底裁員幅度相對較低，但勞動市場需求依然疲弱。

美上周初領失業金人數溫和上升。（圖：zerohedge)

截至 1 月 3 日當周，經季節調整後初領失業金人數為 20.8 萬人，低於市場預期的 21 萬人，較前周修正後的 20 萬人增加 0.8 萬人。4 周移動平均值為 21.175 萬人，較前周修正平均減少 0.725 萬人，也是自 2024 年 4 月 27 日以來該數值的最低點。

截至 12 月 27 日當周，經季節調整後續領失業金人數為 191.4 萬人，較前周修正後的 185.8 萬人增加 5.6 萬人。4 周移動平均值為 189.275 萬人，較前周修正平均增加 2.1 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

裁員維持低檔但招聘疲軟

近幾周申請數據波動較大，主因是年底假期期間數據季節性調整面臨挑戰。不過從歷史標準來看，裁員人數仍維持在低位。

雇主在關稅不確定性和 AI 日益普及的情況下，不願增加員工人數，但也沒有進行大規模裁員，使勞動市場陷入停滯。

科技業裁員占大宗

人力資源顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 報告顯示，2025 年美國雇主宣布的裁員人數跳增 58% 至 120.6 萬人，創 5 年新高，但聯邦政府和科技公司的成本削減占了計劃裁員的大部分。

該公司首席營收長 Andy Challenger 表示:「科技業在開發和實施 AI 方面的速度遠超其他產業。這與過去十年的過度招聘相結合，在該產業造成了一波失業潮。」

去年招聘計劃下降 34% 至 50.76 萬人，創 2010 年以來最低。招聘疲軟也意味著更多失業者正經歷長期失業。

職缺降至 14 個月低點

政府周三報告稱，去年 11 月職缺降至 14 個月低點。11 月每位失業者對應 0.91 個職缺，創 2021 年 3 月以來最低，也低於去年 10 月的 0.97。