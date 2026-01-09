5名共和黨參議員倒戈 參院52:47限制川普對委國進一步軍事行動

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-09 04:51

根據《CNBC》周四 (8 日) 報導，美國參議院以 52 票對 47 票通過決議，限制美國總統川普對委內瑞拉採取進一步軍事行動。此舉距離川普授權逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛的軍事行動不到一周，5 名共和黨參議員倒戈也引發川普怒批。

美國參議院以52票對47票通過決議，限制川普對委內瑞拉採取進一步軍事行動。(圖:Shutterstock)

這項決議要求川普未來在委內瑞拉動用美軍前必須先徵得國會同意，由兩黨參議員 Tim Kaine 和 Rand Paul 共同提出。

‌



這次雖是程序性投票，但顯示法案有足夠票數通過。接下來將送交眾議院，共和黨在眾院僅有微弱的優勢。

川普怒批 5 名共和黨參議員

川普周四稍晚在 Truth Social 怒批與民主黨聯手通過決議的 5 名共和黨參議員。

川普寫道，共和黨人應該為這些試圖剝奪保衛美國權力的參議員感到羞恥。這 5 人分別是 Paul、緬因州 Susan Collins、阿拉斯加 Lisa Murkowski、密蘇里州 Josh Hawley 和印第安納州 Todd Young。川普稱他們不應該再被選上任何職位。

參議員：這就是戰爭行為

Paul 在聲明中表示：「毫無疑問，轟炸另一個國家首都並推翻領導人就是戰爭行為。憲法沒有賦予總統這種權力。」

美國憲法將宣戰權授予國會。川普及其國會盟友主張，逮捕馬杜洛的行動是執法行動，不需要諮詢國會。馬杜洛目前在紐約面臨毒品相關指控。

去年 11 月參議院否決類似決議時，只有 Paul 和 Murkowski 兩名共和黨人與民主黨一起投贊成票。川普在逮捕馬杜洛前，已在委內瑞拉周邊部署軍隊數月。