鉅亨網編譯段智恆 2026-01-08 23:00

美國總統川普呼籲大幅提高國防預算，帶動歐美國防類股周四 (8 日) 早盤強勢上漲。川普表示，計畫在 2027 年將年度軍事支出由原本的 1 兆美元提高至 1.5 兆美元，等於增加 5,000 億美元，消息激勵防務族群表現明顯優於大盤。

川普喊國防預算大加碼 防務股全面走高(圖：REUTERS/TPG)

川普周三深夜在 Truth Social 發文指出，經過與參議員、眾議員及多位政府官員的長時間協商後，他認定在當前「動盪且危險的時刻」，美國的軍事預算必須顯著提高，以確保國家安全。

‌



歐洲與美國防股齊揚 軍費題材點火

受消息帶動，高盛 (GS-US) 追蹤的一籃子歐洲國防股一度上漲 3.8%，今年以來累計漲幅達 18%。義大利防務集團 Leonardo 股價上漲 4.2%，表現領先 Stoxx Europe 600 指數；德國萊茵金屬 (Rheinmetall) 亦同步走高。英國 BAE Systems 股價上漲約 6%，Chemring 上漲 2.6%。分析師指出，BAE 約 35% 的營收來自美國國防部，Leonardo 相關比重亦約 20%。

高盛追蹤的一籃子歐洲國防股一度上漲 3.8%，今年以來累計漲幅達 18%。(圖：ZeroHedge)

市場在地緣政治風險升高背景下，重新評價國防支出擴張對產業的中長期支撐。(圖：ZeroHedge)

有分析師指出，新增預算可能優先投入造船、長程打擊能力，以及「金色穹頂」(Golden Dome) 飛彈防禦計畫，並可抵銷先前川普批評國防承包商過度重視股東報酬、交付與維修進度落後的壓力。

行政命令限制股利與回購 投資支出成焦點

除提高軍費外，川普亦簽署行政命令，要求主要國防承包商在大幅提升產能、基礎設施與武器研發投資前，暫停股票回購與股利發放，並要求在新工廠建成前，執行長年薪上限為 500 萬美元。

摩根士丹利 (MS-US) 分析師指出，限制資本回饋對產業屬於溫和負面影響，但可能釋放數十億美元資金，用於擴產或併購。摩根大通分析師則預期，承包商在發布 2026 年財測時，資本支出預估可能上調，短期內股票回購空間受限。