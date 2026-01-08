鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-08 22:40

美股主要指數周四 (8 日) 開低，投資人於關鍵的美國非農就業報告公布前轉趨謹慎，加上人工智慧 (AI) 題材先前大漲後出現獲利了結，科技股承壓走低；相較之下，美國總統川普呼籲將軍事預算提高至 1.5 兆美元，帶動國防類股逆勢走強，成為盤面焦點。

〈美股早盤〉主要指數開低 科技股回檔、國防股撐盤

截稿前，道瓊工業指數跌近 90 點或 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 100 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 1.0%。

在人工智慧 (AI) 題材近期強勁反彈後，投資人開始獲利了結，美國股指期貨承壓走低；相較之下，國防類股表現突出，因美國總統川普釋出提高軍事支出的訊號，帶動相關族群走強。

那斯達克 100 指數期貨開盤前下跌 0.2%，準備結束連續三日漲勢。「每股七雄」多數在盤前走低，僅輝達逆勢上揚，主因市場解讀中國可能允許該公司進口 H200 晶片。標普 500 指數期貨亦下跌 0.1%。

國防股大幅上漲。洛克希德馬丁 (LMT-US) 與 Kratos Defense & Security Solutions(KTOS-US)股價盤前均大漲逾 7%，因川普表示，計畫在 2027 年將軍事支出提高至 1.5 兆美元。

科技股獲利了結 國防題材逆勢走強

在債市方面，全球公債漲勢暫歇。美國 10 年期公債殖利率上升 2 個基點，主因美國企業裁員人數在 12 月降至 17 個月低點，顯示就業市場韌性仍在，稍微緩解經濟急速降溫的疑慮。同時，上週初領失業金人數增幅也低於市場預期。

摩根大通私人銀行歐洲中東與非洲股票策略主管 Lipikhina 表示，市場在連續數日上漲後出現部分獲利了結，加上地緣政治風險仍偏高，投資人已開始為即將登場的財報季重新布局。

市場同時關注本周五 (9 日) 將公布的美國非農就業報告，以評估今年利率走勢。貨幣市場目前押注至少兩次、每次 1 碼 (25 個基點) 的降息空間。地緣政治亦是投資人關注焦點，包括美國試圖將格陵蘭納入掌控的動向，以及委內瑞拉局勢發展。

就業數據與地緣政治交織 資金轉趨謹慎

Saxo Markets 首席投資策略師 Charu Chanana 指出，市場在 2026 年初強勁表現後稍作喘息，在美國就業數據出爐前，投資人不願承擔新的風險，聯準會政策方向仍未完全明朗，加上區域安全議題，使市場部位維持謹慎。

商品市場方面，金價與銀價連續第二天下跌，投資人因應年度商品指數再平衡，未來數日可能出現規模達數十億美元的期貨賣壓。現貨黃金跌破每盎司 4,450 美元，前一交易日跌幅接近 1%；白銀跌破每盎司 75 美元。布蘭特原油則持穩於每桶 60 美元以上。

有策略師指出，貴金屬短線承壓，除因指數再平衡帶來的技術性賣壓外，先前創新高後的部位已相對擁擠，增加短期回檔風險。

此外，外媒彙編數據顯示，截至周三收盤，美國、歐洲與亞洲的企業與政府已在各幣別市場發行約 2,600 億美元債券，創下同期新高。後續發行潮仍可能推升總額，歐洲初級市場預計至少有 23 家發行人定價、募資約 238 億歐元；亞洲方面，中國也宣布本月初將發行約 750 億美元債券。

截至台北時間周四（8 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.38%，至每股 188.40 美元

中國近日要求一些中國科技公司暫停訂購輝達 H200 人晶片，為避險當局批准出貨的不確定性，輝達要求中國客戶在訂購其 H200 晶片時預付全款。據稱，輝達已實施異常嚴格的條款，要求訂單全額付款，且下單後不得取消、要求退款或更改配置。在特殊情況下，客戶可以提供商業保險或資產抵押，作為現金支付的替代方案。

雪佛龍 (CVX-US) 早盤股價上漲 0.68%，至每股 156.26 美元

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月挑戰者企業裁員人數報 3.56 萬，前值 7.13 萬

美國上周初領失業金人數報 20.8 萬，預期 21.3 萬，前值 20 萬

美國上周續領失業金人數報 191.4 萬，預期 190 萬，前值 185.8 萬

美國去年第三季非農生產季增年率初值報 4.9%，預期 3%，前值 3.3%

美國去年第三季單位勞動力成本季增年率初值報 - 1.9%，預期 1%，前值 1%

美國去年 12 月服務業 PMI 終值預期 52.9，前值 52.9

美國去年 12 月綜合 PMI 前值 53.0

美國去年 10 月批發庫存月增率修正值預期 0.2%，前值 0.5%

華爾街分析：

巴克萊銀行大幅上調了對一系列金屬大宗產品的價格預測，並指出，供需失衡、聯準會降息等因素將持續支撐金屬價格上漲。巴克萊將 2026 至 2028 年的銅價預測分別調高了 16%、13% 和 10%，至每磅 5.68 美元、5.64 美元和 5.59 美元。