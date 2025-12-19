鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-19 19:37

綜合外媒周五 (19 日) 報導，在通膨數據意外降溫、失業率攀升的背景下，美國公債市場本周轉強，公債殖利率朝去年 11 月以來首度周線下滑邁進，市場對聯準會 (Fed) 未來降息路徑的預期也進一步升溫。

基準 10 年期美國公債殖利率本周預料下滑約 4 個基點，對政策動向較敏感的 2 年期殖利率跌幅更為明顯，顯示市場開始押注 Fed 在 2026 年的政策立場將轉趨鴿派。儘管上周聯準會已啟動降息，但最新公布的數據進一步強化市場對後續寬鬆的信心。

‌



數據顯示，美國失業率升至四年來高點，核心通膨年增率則放緩至 2021 年初以來最低水準。巴克萊銀行美國利率策略主管 Anshul Pradhan 指出，雖然近期就業數據因政府長期停擺而略顯雜訊，但若失業率持續上升，將支持比目前市場定價更早啟動降息的觀點。

貨幣市場目前已反映明年至少兩次、每次 1 碼的降息空間，並給予第三次降息約四成機率。隨著市場加碼押注政策寬鬆，2 年期與 10 年期公債殖利率利差擴大至 67 個基點，創下 2022 年 1 月以來收盤最大差距。

在短線走勢上，美國公債殖利率周五小幅回升。10 年期殖利率上揚至 4.145%，2 年期殖利率回到 3.47%，30 年期殖利率則升至 4.83%。投資人持續消化 11 月通膨數據，當月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.7%，低於市場原先預期的 3.1%，核心 CPI 年增 2.6%，同樣低於預估。