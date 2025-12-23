中國殲-36原型機首次編隊飛行！長航程三引擎第六代戰鬥機曝光

鉅亨網新聞中心 2025-12-23 14:10

中國成都飛機工業近日疑似首次讓兩架第六代戰鬥機殲 - 36 原型機一同編隊飛行。外媒指出，這一引人注目的首次亮相，可能預示著即將舉行的高調週年飛行表演。

中國殲-36原型機。(圖：截自X)

根據美國《國家安全雜誌》報導，此次飛行的時機恰逢 12 月 26 日毛澤東誕辰，也距該機型公開亮相約一週年。

第二架殲 - 36 原型機於十月底首次確認，其外觀出現明顯變化，尤其是排氣口區域，顯示其在雷達隱身與機動性能方面的設計仍在持續改進。

殲 - 36 最具特色的特點仍在於其長航程、大載荷的「戰鬥轟炸機」級別尺寸以及罕見的三引擎配置，凸顯了成都飛機工業與瀋陽飛機工業設計之間的激烈競爭。

一位曾負責定期評估中國軍事力量的北約國家退役情報官向《國家安全雜誌》表示，「成都希望展示這兩架飛機於 12 月 26 日同時飛行，有幾個原因。」

他解釋說：「首先，從中國人的心態來看，最重要的是彰顯成都的實力。設計團隊自然希望向瀋陽飛機工業的競爭對手展示成果，也算是一種炫耀。」

他表是：「其次，成都近期也在進行一系列宣傳攻勢。殲 - 36 的設計師最近在《南華早報》上接受長篇專訪，強調殲 - 36 遙遙領先其『競爭對手』，既包括美國，也包括瀋陽飛機工業。有分析認為，這也是他們爭取中央更多研發經費的一種策略。」

首架殲 - 36 與二號原型機

《國家安全雜誌》表示，撇開宣傳不談，成都的殲 - 36 設計是全球首架確認進入飛行測試的第六代戰鬥機。成都與瀋陽之間的競爭之激烈可見一斑。

去年 12 月 J-36 首次亮相僅數小時後，瀋陽飛機工業就發布了另一架第六代戰機的影像。

第二架殲 - 36 原型機於 10 月 28 日首次確認進入飛行測試。從公開照片來看，這架飛機與首架原型機有明顯差異。

新機的排氣口採用了全新的角度設計，而首架原型機則是凹陷式排氣口。影片顯示，這些排氣口的主要功能之一是提供推力矢量控制，提升飛機機動性。

兩種排氣口設計同時也有助於降低雷達截面，抑制引擎排氣的紅外特徵。

殲 - 36 的革命性設計

《國家安全雜誌》指出，中國的殲 - 36 可說是過去半世紀最具革命性的戰鬥機設計之一，延續了成都飛機工業發展長航程戰機的傳統。

成都的殲 - 20 第五代戰機已經擁有超過大多數西方戰機的航程，但殲 - 36 幾乎達到雙倍，預計作戰半徑超過 4,000 公里。

此外，該飛機尺寸遠大於前代機型，接近戰鬥轟炸機級別，因此外界預測其不僅能搭載更大、射程更遠的雷達，也可承載更重的飛彈載荷。

大型雷達將大幅提升遠海反艦能力，使飛機能在無需預警機（如 KJ-500）支援下自主作戰。

此外，殲 - 36 也是首款配備三台引擎的戰鬥機，其中中央引擎與另外兩台設計不同。

殲 - 36 中央背部引擎採用類似 F-35 的無偏流超音速進氣口，而下方兩台引擎則採用較複雜的 F-22 式梯形進氣口。

這種差異可能是一種折衷設計，即中央引擎的隱身性能彌補了下方兩台引擎較高雷達截面，但紅外特徵較低的缺點。