鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-23 13:20

黃金與白銀正朝向 1979 年以來最強年度漲幅邁進，銅價也創下歷史新高，對投資人而言，這波金屬漲勢反映出對通膨及經濟不確定性的擔憂，以及全球基礎建設的大規模部署，接下來消費者可能感受到價格調漲，從珠寶、電子產品到居家裝修成本都可能提高。

黃金年漲近七成、白銀已翻倍

受到關稅風波、利率下降以及央行大規模買盤推動，投資人湧入避險資產，黃金期貨周一 (22 日) 飛越每盎司 4460 美元，創下今年新高，也已超越 1980 年經通膨調整後的歷史紀錄。

降息預期、美元走弱，以及地緣政治焦慮，正在推升物價。美元今年預料陷入 2017 年以來最大年度跌幅，使海外買家購買黃金成本降低，並帶來所謂的「貨幣貶值交易」(debasement trade)，投資人鈀金屬視為對抗政府債務上升的避險工具。

各國央行也在增加黃金庫存，擴大實體持有量，以降低對美元的依賴並作為規避經濟波動的緩衝。

降息預期同樣支撐黃金價格，因為黃金本身不孳息，當利率下降，相對更具吸引力。

白銀可保值又兼具工業用途

白銀周一觸及每盎司 69.44 美元，刷新歷史新高。

白銀今年上漲 137%，為 1982 年以來最佳表現，原因是白銀可以保值，也具有工業用途，包括生產太陽能板、電動車與資料中心。

黃金今年共上漲超過 69%，有望創下 1979 年以來最大年度漲幅，白銀漲幅更達翻倍程度，狂飆超過 130%。

銅價逼近 1.2 萬美元

銅價是資料中心與電動車的重要導線金屬，今年上漲 36.7%，逼近每噸 1.2 萬美元，創 2009 年以來最大年度漲幅。

銅的需求來於 AI 資料中心、電動車及電網建設的需求。

高盛預估，電網與電力基礎建設將推動 2030 年前超過 60% 的銅需求增長。只要有新建的太陽能電廠、風力發電廠與資料中心，對銅的需求就會跟著增加。此外，一輛電動車使用的銅量可達傳統汽油車的四倍。