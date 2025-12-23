〈焦點股〉台積電明年實現矽光子量產 AI光通訊股漲紅透半邊天
鉅亨網記者黃皓宸 台北
隨著 AI 算力增長、光通訊需求強勁，應用規格持續升級，台積電 (2330-TW) 也即將在明 (2026) 年實現矽光子 CPO 量產，台廠供應鏈隨著矽光子技術需求不斷增加，有望帶動業績持續上揚。
台股今 (23) 日在台積電領軍下，AI 類股的矽光子族群統新 (2330-TW) 漲停、華星光 (4979-TW) 一度漲逾 8% 攻上 287.5 元新高，光環 (3234-TW)，華星光 (4979-TW)、東典光電 (6588-TW)、聯鈞 (3450-TW) 一度漲逾半根停板。
法人表示，隨著 AI 算力、傳輸應用持續擴張，資料中心 (Data center) 對光通訊需求持續高速攀升，包括四大 CSP(雲端服務大廠) 大廠皆持續擴大資本支出，看好台廠矽光供應鏈有望持續受惠。
統新目前在輝達 (NVDA-US)Quantum-X 潛在訂單加持下，前景看好，以製造光通訊與精密光學用的薄膜濾光片 (TFF) 及相關光學關鍵元件；東典則在近期宣布，將以光鍍膜與設計核心能力出發，轉型向下游整合至光通訊器件與衛星通訊用濾片等產品發展。
法人表示，隨著 AI 算力提升，GPU(圖形處理器) 日益重要，傳統銅線傳輸已逼近物理極限，「銅退光進」的 CPO 技術取而代之，加上台積電在 2026 年 COUPE 等先進封裝整合技術的成熟，將為矽光子族群的未來股價帶來想像空間。
