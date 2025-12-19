鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-19 21:59

川普上周宣布開放「川普金卡」投資簽證申請，外國人只要付 100 萬美元加 1.5 萬美元處理費，就能以破紀錄速度拿到美國永久居留權。但《CNBC》周五 (19 日) 報導，移民律師批評，這項計畫把「有錢」等同於「有才能」，扭曲了原本為頂尖專業人才設計的簽證制度，真正的傑出人才反而更難拿到綠卡。

目前川普金卡官網還推出「企業金卡」，企業付 200 萬美元可為員工取得簽證，另有「白金卡」方案，未來可能要價 500 萬美元並享稅務優惠。

不過，因為只有國會能制定移民政策，總統無權自創簽證計畫，所以川普其實是在兩個既有計畫「EB-1 和 EB-2」加上新的付費模式。

EB-1 俗稱「愛因斯坦簽證」，給具備「非凡能力」的人才，像是獲得國際認可的科學家、藝術家、企業家、運動員和教授。EB-2 則給能協助解決國家問題的研究人員和科學家，例如開發癌症新療法的頂尖研究員，或協助擴建電網的能源專家。

白宮：有錢就是有能力

白宮官員說，付得起 100 萬美元就代表是成功商業人士，符合傑出能力的條件。這些人能來美國發展或開新公司，創造更多工作，消費也能帶動房地產、服務業。

商務部長盧特尼克上周對《CNBC》表示，願意拿 100 萬美元給美國的人，為什麼不快點讓他們進來？應該引進最頂尖、最優秀的人才，不該接受低於平均水準的人。

但移民律師不這麼認為。他們說，付得起 100 萬美元不代表就是成功商業人士，有些人可能跟親友借錢，有些人只是繼承財產但沒什麼工作能力。

移民律師 Emily Neumann 說：「有 100 萬美元跟你是不是傑出人才完全無關，不代表你能為美國創造價值。這些簽證本來是給能創新、對經濟有貢獻、創造工作的人。『金卡』不要求這些，只要你剛好有 100 萬美元。」

真正人才可能被排擠

雖然金卡申請人法律上不能插隊，但律師擔心白宮會給他們優先權。Neumann 說，她有個印度客戶是 AI 和機器學習專家，正在開發幫醫生診斷病患的 AI 應用，EB-1 已核准但還在等綠卡，可能要等好幾年。她認為這些名額本來是給真正做出重要貢獻的人，標準完全不一樣。

用 EB-1 和 EB-2 推金卡還有個大問題。川普說要賣數百萬張金卡，盧特尼克說能賺 1 兆美元，但這兩個計畫每年名額總共只有約 2.8 萬個，而且各國上限是總數的 7%，所以印度和中國的申請人早就排了好幾年。

律師說，印度和中國會是金卡需求最大的市場，但因為要排隊，可能很少人想申請。國際律師事務所 Withers 的移民律師 Reaz Jafri 指出，如果金卡可以插隊，現在排隊的人一定會提告，但如果不行插隊，誰要付 100 萬美元然後等 3 年？

台灣富豪也在觀望

金卡的許多問題沒解決，加上法律風險，讓潛在買家觀望。Henley & Partners 私人客戶業務主管 Dominic Volek 說，他在台灣、越南和新加坡的客戶對金卡有興趣，但想先看看這計畫能不能真的執行。有些人也擔心付了錢之後，簽證被法院推翻或被未來的民主黨政府廢掉，想等情況明朗一點再說。

另一個問題是付款方式。雖然新加坡、紐西蘭的投資簽證更貴，要價近 800 萬和 300 萬美元，但那些是投資，不是付出去就拿不回來的錢。在沒有明確保證能拿綠卡的情況下，海外富豪不太願意付這 100 萬美元。Jafri 說，連最基本的問題都沒說清楚，不知道是核准後才付，還是要先提供付款證明，或者錢先放在第三方保管。