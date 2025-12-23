最壞時刻或許已過？美元經歷艱困一年後出現「黃金交叉」

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-23 11:29

據《MarketWatch》周一 (22 日) 報導，美元在 2025 年可說是走得相當辛苦，但近期出現的一項技術面訊號顯示，備受打擊的美元可能在 2026 年初迎來一段喘息空間。

美元經歷艱困一年後出現「黃金交叉」(圖：Shutterstock)

美銀全球研究 (BofA Global Research) 技術策略師 Paul Ciana 指出，上周稍晚，衡量美元兌六種主要貨幣表現的 ICE 美元指數，其 50 日移動平均線上穿 200 日移動平均線，形成所謂「黃金交叉」，這通常被視為偏多的技術訊號。

‌



這項正面訊號出現在美元一個原本表現不佳的年度尾聲。美元指數今年初以來已下跌約 9%，周一報 98.30，下跌 0.3%，仍接近今年低點區間。

Ciana 指出，這是自 1970 年以來美元出現的第 39 次黃金交叉。對於尋找美元是否可能反彈線索的投資人而言，這項訊號暗示，美元在接下來幾個月可能轉強。

他在評論中表示，整體而言，「黃金交叉對美元來說通常是偏多訊號」。在黃金交叉出現後的 20 至 60 個交易日內，美元往往走升。

今年美元兌歐元等主要貨幣走弱，背後有多項因素。年初美元還在多年高點附近，但隨後投資人開始轉趨看空，主要因市場認為美國總統川普的貿易政策可能削弱美國的全球地位與形象。