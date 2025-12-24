鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-24 14:30

澳元周三 (24 日) 走強，連續第 3 個交易日上漲，盤中來到 0.6708 美元，創下 2024 年 10 月以來盤中新高。分析師將這一波強勁的走勢，歸因於投資者預期澳洲央行 (RBA) 和美國聯準會在未來一年將出現不同方向的利率政策。

澳元創下階段新高的主要推動力之一，是市場預期 RBA 明年將升息。由於強勁的支出和薪資數據，加劇了 RBA 對通膨壓力的擔憂，助推澳元本季上漲 1.4%。相較於今年的最低點，澳元漲幅已達 13.4%。

隔夜指數互換（OIS）顯示，RBA 明年升息兩次的可能性超過 70%，其中首次升息可能最早在 6 月份進行。雖然 RBA 官員在最近的會議記錄中曾權衡是否升息，但最終選擇將利率維持在 3.6% 不變，以便觀察該國的通膨趨勢。不過，近期數據顯示澳洲的通膨仍在繼續上升。

對於 RBA 的前景，澳洲大型銀行的經濟學家看法不一：CBA 的頂級經濟學家預測明年將升息，而 Westpac 的資深分析師則認為 RBA 將在較長一段時間內維持利率不變。

在太平洋的另一端，美國聯準會的政策預期則為美元帶來壓力。經濟學家普遍預計 Fed 將在明年繼續降息。華爾街分析師和 Polymarket 交易員預計 Fed 將在 2026 年至少降息兩次。