鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-19 17:00

摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 發布最新報告預警，2026 年美國電動車市場將迎來「寒冬」，銷量料將下降約 20%，輕型車總銷量回落至 1590 萬輛，電動車滲透率可能從高位滑落至 6.5%。這一預測為美國近年高度成長的電動化浪潮潑了桶冷水，揭示政策退坡與經濟壓力下的市場轉折點。

報告指出，銷量下滑主因為宏觀經濟壓力與政策刺激退潮。美國消費者今年為了趕在聯邦 7500 美元稅收抵免可能到期前集中買車，提前透支需求，加上信貸緊縮、關稅引發的通膨進一步壓制消費能力，促使部分買家轉向燃油車或油電混合車。

大摩指出，市場正從「政策驅動」轉向「價值驅動」，對高價電動車型構成嚴峻挑戰。基於此判斷，大摩大幅下調特斯拉評等，從「增持」降為「持股觀望」。

大摩分析師認為，特斯拉估值已過度反映自駕等遠期概念，但主要業務面臨利潤壓力，2026 年交車量料將下降 10.5%。

Rivian 與 Lucid 則被下調至「減持」，因其獲利路徑不明且易受需求波動衝擊；前者的親民車型 R2 恐撞上信貸緊縮期，Lucid 的量產平台則要等到 2027 年。

相反地，大摩將通用汽車評等上調至「增持」，因其卡車與 SUV 產品線利潤豐厚，資本紀律改善，金年上半年在美電動車市占率已達到 12.9%。

短期震盪背後，大摩報告亦深入剖析長期結構挑戰。電動車轉型涉及地緣政治與供應鏈重構，目前全球電池供應鏈 90% 依賴中國，大摩估計到 2040 年必須投入逾 7 兆美元才能擺脫對中國的依賴。

此外，拜登政府時期通過的《通膨削減法案》被指為「鈍器」，其按電池產能補貼的模式可能固化低效技術，而非激勵創新。

與此同時，自動駕駛則成為破局關鍵，明年將在美國 33 個城市投入商用，2032 年 Waymo 與特斯拉恐將雙雙壟斷 70% 共享出行里程，顛覆傳統叫車生態。