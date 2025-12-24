美國人愈來愈擔心工作不保 財務壓力成2026年主要焦慮

鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-24 12:50

隨著經濟不確定性升高，美國員工對失業的擔憂迅速增加，「能否保住工作」在關注議題裡原本只排在中間，卻在邁向 2026 年之際，成為員工最在意的問題之一。

保住工作成第二大焦點

根據 Mercer 調查，2025 年「能否保住工作」已躍升為美國員工第二大關注議題，僅次於「支付每月開銷」。這一項在 2023 年排名第七，排名大躍進。Mercer 並未在 2024 年進行此調查。

過去三年調查中，「支付每月開銷」一直是員工最關心的議題，但隨著失業恐懼升溫，「能否保住工作」在 2025 年與退休規劃及工作生活平衡並列第二。

經濟成長與民眾感受背離

即使美國在政府關門前的第 3 季經濟成長率達 4.3%，員工的經濟感受仍偏負面。

Mercer 美加地區總獎酬偏好研究主管 Sean Connelly 說：「經濟成長可能是正向的，但民眾感受到的卻不一樣。每次去超市看到帳單，都會覺得很吃驚，那種感受真的會造成壓力。」

穆迪 (Moody’s Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 的研究也指出，美國消費支出，現在有一半靠所得前 10% 的家庭撐著。他在 10 月報告中還提到，美國有 22 個州正處於經濟衰退，13 個州的經濟是停滯狀態。

Connelly 補充說：「隨著持續的通膨與市場波動，員工看著經濟，看著公司，都會想：『我的公司能順利經營下去嗎？』我們可以肯定的是，人們在 2026 年仍將感受到各種宏觀經濟議題的壓力。」

從健康焦慮轉向財務焦慮

在 Mercer 2021 年的調查中，身心健康曾超越金錢議題，「能否保住工作」僅排第 10，支付每月開銷排第 9。

隨著通膨上升、就業市場停滯，以及人工智慧 (AI) 對勞動型態的衝擊，財務焦慮逐漸成為員工最關心的議題。

失業率攀升與民眾預期

美國 11 月失業率已攀升至四年高點 4.6%，新增職位高度集中於醫療領域。美國經濟評議會 (Conference Board) 調查顯示，消費者對勞動市場的看法在 12 月偏弱，更多人認為家庭財務狀況「不好」，而非「好」。