鉅亨網編譯段智恆 2025-12-18 23:11

美國 11 月通膨數據低於市場預期後，分析師對聯準會 (Fed) 政策前景的解讀出現明顯分歧。部分市場人士認為，這份數據為 Fed 偏鴿派提供了更強論據，可能為明年初降息鋪路；但也有觀點提醒，由於政府關門導致資料蒐集不完整，這次消費者物價指數 (CPI) 報告雜音偏多，Fed 短期內未必會因此改變審慎立場。

美國勞工統計局 (BLS) 周四 (18 日) 公布數據，11 月 CPI 年增率為 2.7%，低於市場預期的 3.1%；扣除食品與能源價格的核心 CPI 年增率為 2.6%，較 9 月的 3% 明顯回落。不過，這是涵蓋政府關門期間的首份 CPI 報告，10 月數據缺失，讓整體解讀難度提高。

分析師：通膨降溫幅度超預期 偏鴿派火力增強

多位分析師指出，11 月通膨降溫幅度明顯，對市場而言是「偏鴿」的訊號。Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 表示，11 月通膨「比預期冷得多」，其中占 CPI 比重最高的住房通膨明顯降溫，與租金、二手車價格等其他指標所呈現的趨勢一致，顯示過去推升通膨的主要因素已不再是當前壓力來源。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 也認為，核心 CPI 年增率降至 2.6% 是「非常好的消息」，整體通膨回落至 2.7%，不僅有利 Fed，也有助於市場信心。他指出，若這樣的數據趨勢延續，可能為 Fed 在 2026 年第一季不只一次、而是兩次降息創造條件。

TD Securities 美國利率策略師 Jan Nevruzi 則直言，這次通膨數據「幾乎比所有預測都來得溫和」，即使必須保留對資料品質的疑慮，但就目前掌握的資訊來看，整體仍偏向鴿派解讀。

資料雜音不小 Fed 內部鷹鴿拉鋸恐持續

儘管市場出現樂觀聲音，也有分析師提醒不宜過度解讀。Nevruzi 指出，Fed 內部向來存在關注通膨與就業市場的兩大陣營，偏鷹派勢必會強調資料蒐集受政府關門影響的問題，並要求更多後續數據確認通膨是否真正消退。

高盛資產管理固定收益與流動性解決方案共同主管 Kay Haigh 認為，這份低於預期的通膨數據「未必能真正撼動 Fed 決策」，原因在於 10 月 CPI 遭取消，導致按月比較失真，加上資料蒐集過程縮短，可能產生系統性偏誤。她指出，Fed 更可能把焦點放在 1 月中公布的 12 月 CPI，作為 1 月底政策會議前更具代表性的通膨指標。

Principal Global Investors 首席全球策略師 Seema Shah 也提醒，這只是單月數據，扭曲因素仍不能排除，但年增率明顯下滑，已為 Fed 內部偏鴿派「提供充足彈藥」，使政策天平朝向回應就業市場轉弱的方向傾斜。

降息預期略升溫 市場仍等更多確認

部分分析師進一步認為，通膨回落加上失業率上升，已削弱維持緊縮政策的正當性。Harris Financial Group 管理合夥人 Jamie Cox 指出，關稅推升通膨的影響已逐步消退，「Fed 已沒有繼續維持限制性政策的理由」，為再度降息打開空間。

Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 則表示，市場往往習慣預測風險，但這次通膨數據確實明顯優於預期。若通膨不再是主要顧慮，Fed 將有空間透過降息支撐就業市場，並有利於股市表現。