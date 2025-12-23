日本發出最強烈干預警告：日元走勢已偏離基本面

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-23 12:30

據《路透》報導，日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 周二 (23 日) 表示，日本在應對日元過度波動方面擁有充分裁量空間，對政府是否準備進場干預匯市發出迄今最強烈警告，顯示東京當局已做好準備，必要時將出手遏止日元急貶。

日本財務大臣片山皋月對政府是否準備進場干預發出迄今最強烈警告(圖：Reuters/TPG)

片山在記者會上針對上周日本銀行 (BoJ) 總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 記者會後日元走貶的情況表示，「這些走勢屬於投機行為，完全未反映經濟基本面。」

她指出，政府將依據去年 9 月與美國就匯率政策所達成共識，對「過度波動」採取適當行動。

這些大致呼應她周一接受《彭博》專訪時的談話內容。

周二在片山發言後，日元兌美元一度升至 156.36，但仍接近上周五觸及的 11 個月低點 157.78。

日本與美國去年 9 月發表的聯合聲明中重申，匯率應由市場決定，同時也同意，外匯干預應僅限於應對過度波動的情況。