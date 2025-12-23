日本發出最強烈干預警告：日元走勢已偏離基本面
據《路透》報導，日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 周二 (23 日) 表示，日本在應對日元過度波動方面擁有充分裁量空間，對政府是否準備進場干預匯市發出迄今最強烈警告，顯示東京當局已做好準備，必要時將出手遏止日元急貶。
片山在記者會上針對上周日本銀行 (BoJ) 總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 記者會後日元走貶的情況表示，「這些走勢屬於投機行為，完全未反映經濟基本面。」
她指出，政府將依據去年 9 月與美國就匯率政策所達成共識，對「過度波動」採取適當行動。
這些大致呼應她周一接受《彭博》專訪時的談話內容。
周二在片山發言後，日元兌美元一度升至 156.36，但仍接近上周五觸及的 11 個月低點 157.78。
日本與美國去年 9 月發表的聯合聲明中重申，匯率應由市場決定，同時也同意，外匯干預應僅限於應對過度波動的情況。
日本政策制定者近來多次引用這份聲明，作為在日元走勢偏離經濟基本面、且波動過大時可進場干預的依據。
值得注意的是，片山周一雖表示政府會採取適當行動，但並未明確指出近期日元走勢已偏離基本面。
日銀上周五將利率上調至 0.75%，為 30 年來新高，象徵結束長期超寬鬆貨幣政策的重要一步。
儘管此舉縮小了與美國之間的利差，但市場解讀植田和男會後記者會的言論，認為日銀短期內並不急於進一步升息，導致日元反而走弱。
