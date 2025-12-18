鉅亨網編譯段智恆 2025-12-18 22:00

《CNBC》報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 周四 (18 日) 展開今年最後一次貨幣政策會議，市場普遍預期，央行將在周五 (19 日) 宣布升息，把政策利率調升至接近 30 年來高點，進一步推動貨幣政策正常化。不過，在日本經濟表現疲弱之際升息，也引發外界對景氣承壓風險的關注。

升息救日元還是傷經濟？日銀政策走鋼索(圖：REUTERS/TPG)

根據 LSEG 資料顯示，市場目前預估日銀升息的機率高達 86.4%，政策利率可能調升至 0.75%，將創下 1995 年以來最高水準。分析指出，升息有助於支撐日元、抑制通膨，但也可能進一步拖累已出現萎縮的日本經濟。

升息幾乎成定局 市場關注央行溝通

日銀去年正式結束自 2016 年以來實施的負利率政策，啟動貨幣政策正常化進程，並多次重申將以循序漸進方式升息。外界普遍認為，本次升息幾乎已無懸念，市場焦點將轉向央行在會後的政策溝通。

安聯環球投資多元資產投資長 Gregor MA Hirt 指出，市場反應將取決於日銀對未來政策方向的細節說明，特別是對「中性利率」的看法，以及是否提及日元偏弱的狀況。中性利率被視為能在通膨與經濟成長之間取得平衡的利率水準。

日銀總裁植田和男稍早在國會表示，中性利率本身難以精確估算，目前央行給出的區間約在 1% 至 2.5% 之間。他坦言，即便已嘗試縮小估算範圍，但央行仍須在缺乏明確中性利率水準的情況下引導貨幣政策。

MFS 投資管理固定收益研究分析師 Carl Ang 則指出，日本央行可能在本次會議後，更新對中性利率的估計。

升息步調分歧 終點利率仍有爭議

隨著政策正常化推進，投資人也密切關注未來升息的節奏。荷蘭銀行 ING 在日前發布的報告中指出，雖然市場普遍預期日銀下一次升息可能落在 2026 年 6 月，但該行認為，更可能的時間點是 2026 年 10 月。

相較之下，美國銀行 (BAC-US) 則預估，日銀可能在 2026 年 6 月升息，且若日元快速走弱，不排除將時點提前至 4 月。美銀分析師預期，日本央行最終利率水準將在 2027 年底升至 1.5%。

Ang 也提醒，日本政策正常化仍面臨風險，包括美國經濟放緩，以及中日關係緊張升高等外部變數。不過，他認為，除非出現「重大衝擊」，否則日銀不太可能偏離既定升息路徑。

日元、債市承壓 財政負擔受關注

日元自 11 月以來大致在兌美元 154 至 157 區間震盪，期間已貶值超過 2.5%。外界指出，日元走弱與 10 月上任、立場偏向寬鬆貨幣政策的首相高市早苗有關，儘管她近期已放軟反對升息的態度。

升息同時也將推升日本公債殖利率與政府借貸成本。日本政府近期推出疫情以來最大規模的刺激方案，試圖提振經濟。《日經》稍早報導指出，若基準殖利率由目前約 2% 升至 2.5%，日本政府的借款成本恐翻倍。10 年期日本公債殖利率目前徘徊在約 1.97%，接近 18 年高點。