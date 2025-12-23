〈美股早盤〉GDP太強降息押注退潮！美債殖利率走高 主要指數承壓

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-23 22:45

美國最新經濟數據顯示第三季經濟成長表現明顯優於預期，削弱市場對聯準會 (Fed) 短期內持續降息的押注，帶動美國公債殖利率走高，美股主要指數周二 (23 日) 開盤走低、走勢震盪。隨著投資人重新評估利率前景，科技權值股承壓，美元跌幅也隨之收斂。

截稿前，道瓊工業指數跌近 20 點或近 0.04%，那斯達克綜合指數漲近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.1%。

美國最新經濟數據釋出後，華爾街交易員暫時按兵不動，股債走勢震盪整理，美元則走弱。投資人觀望相關數據對聯準會 (Fed) 未來降息路徑可能帶來的線索，美股在逼近歷史高點之際動能轉趨保守。

美國第三季國內生產毛額 (GDP) 季增年率成長 4.3%，高於前一季的 3.8%。此外，根據 ADP 研究機構與史丹佛數位經濟實驗室的初步估算，截至 12 月 6 日止的四周期間，民間就業人數平均每周增加約 11,500 人。市場預期，10 月工業生產可能小幅下滑，但隨後有望回升。

另一方面，市場部位顯示，上周投資人於美國股指期貨新增放空部位，使整體淨部位回到接近中性的水準。花旗集團策略師指出，今年接近尾聲之際，資金對美國大型股的配置普遍降溫，而羅素 2000 小型股指數的曝險則轉為偏空，與前一周的走勢形成反轉；整體獲利水準僅那斯達克未見改善。

Granite Bay Wealth Management 投資人 Paul Stanley 表示，儘管科技股近月波動加劇，但對其長期領先地位仍不必過度質疑，特別是放眼 2026 年。Stanley 指出，科技股估值雖然偏高，但部分「美股七雄」今年實際表現落後標普 500，顯示並非所有科技股都處於過熱或過度自滿的評價水準，市場仍可能存在進一步上行空間。

截至台北時間周二（23 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.21%，至每股 184.07 美元

根據《The Informatoin》報導，輝達在公司執行長黃仁勳提出打造能與亞馬遜 (AMZN-US)AWS 競爭的雲端服務願景兩年多後，對其雲端業務策略進行了重大調整，放棄了與這些大型雲端公司正面競爭的計劃。輝達達上周重組了雲端團隊，將其雲端業務的核心 DGX Cloud 併入了工程與營運系統。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.05%，至每股 488.50 美元

特斯拉股價在周一盤中刷新股價新高，一度上漲 3.66% 至每股 498.82 美元，逼近 500 美元大關。 Simpler Trading 選擇權副總裁 Danielle Shea 表示，如果特斯拉股價突破 500 美元，將上行至 550 美元。 Shea 表示，特斯拉具備大幅上行的條件，因為近期在顯著放量的情況下突破了歷史新高。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.13%，至每股 270.63 美元

根據外媒報導，蘋果計劃於 2026 年底揭曉備受矚目的「Apple Glasses」，但正式出貨可能需等到 2027 年。 報導指出，蘋果執行長庫克已將擴增實境 (AR) 眼鏡視為公司的「最高戰略優先級」，並決心打造出一款能全面超越 Meta(META-US)的產業標竿產品。 知情人士透露，在產品開發層面，庫克目前幾乎「只關心這一件事」。他十年來未曾改變的願景是：打造一款輕巧、可全天候佩戴，並能將數據和圖像無縫疊加到現實世界的真 AR 眼鏡。

今日關鍵經濟數據：

美國第三季 GDP 初值報 4.3%，預期 3.3%，前值 3.8%

美國第三季核心 PCE 物價指數初值報 2.9%，預期 2.9%，前值 2.6%

美國第三季實質消費者支出初值報 3.5%，預期 3.2%，前值 2.5%

美國 10 月耐久財訂單月增率初值報 - 2.2%，預期 - 1.5%，前值 0.7%

美國 10 月工業生產月增率預期 0.1%，前值 0.1%

美國 10 月產能利用率預期 75.9%，前值 75.9

美國 12 月經濟評議會消費者信心指數預期 91，前值 88.7

華爾街分析：

華爾街策略師普遍預計，隨著美國經濟成長加速，2026 年對美國股市而言將是強勁的一年，投資人焦點正從 AI 等科技股轉向景氣循環股。

Piper Sandler 首席投資策略師 Michael Kantrowitz 指出，投資人已開始察覺經濟中景氣循環領域的改善，預期景氣循環數據將會好轉，並帶動 2026 年價值股表現出色。