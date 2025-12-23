鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-23 22:47

綜合外媒周二 (23 日) 報導，美國 10 月核心資本財訂單月增 0.5%，優於市場預期，出貨量更跳增 0.7%，顯示企業設備投資動能強勁。但整體耐久財訂單因波音訂單銳減而下滑 2.2%，遜於預期。

美國商務部普查局公布資料顯示，扣除飛機的非國防資本財訂單 (核心資本財)10 月月增 0.5%，優於市場預期的 0.4%，9 月數據更由先前的 0.9% 上修至 1.1%。

核心資本財通常被視為企業支出與商業投資的指標，此次連續第 4 個月成長，反映企業持續增加設備投資。核心資本財出貨量 10 月成長 0.7%，延續 9 月強勁的 1.2% 增幅，顯示企業對設備需求依然穩健。

整體耐久財訂單下滑 2.2%

不過整體耐久財訂單 10 月下滑 2.2%，遜於市場預期的下跌 1.5%，扭轉 9 月成長 0.7% 的走勢。耐久財是指預期使用年限達 3 年以上的商品，從烤麵包機到飛機都涵蓋在內。

整體耐久財訂單 10 月月減 2.2%。(圖：ZeroHedge)

拖累主因是運輸設備訂單暴跌 6.5%，美國飛機制造商波音 (BA.US) 在官網披露，10 月僅獲得 15 架新飛機訂單，遠低於 9 月的 96 架。

但扣除運輸設備後，耐久財新訂單 10 月仍小增 0.2%，已連續第 7 個月成長，年增 3.57%，接近 2022 年 11 月以來最高。

扣除運輸的耐久財新訂單連 7 月成長。(圖：ZeroHedge)

AI 投資支撐部分產業

上述報告因美國聯邦政府長達 43 天的停擺而延遲發佈。儘管進口關稅對製造業造成壓力，但 AI 投資熱潮正支撐部分產業。製造業占美國經濟比重約 10.1%。