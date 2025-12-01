鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-24 03:21

根據《CNBC》周二 (23 日) 報導，白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 批評聯準會降息速度不夠快。

哈塞特是接替聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的熱門人選，鮑爾任期將在明年 5 月屆滿。他在《CNBC》Money Movers 節目受訪時說：「如果看全球各國央行，美國在降息方面遠遠落後。」

AI 同時推動成長、壓低通膨？

一般而言，經濟成長加速通常伴隨通膨壓力上升，央行應該放慢降息甚至升息。但哈塞特提出不同看法。

他主張，AI 熱潮正在創造特殊情況：一方面推動經濟成長，另方面透過提高生產效率、降低成本，對通膨形成下行壓力。因此即使經濟成長強勁，聯準會仍有降息空間。

美國第三季經濟成長年率達 4.3%，遠高於道瓊調查共識的 3.2%。哈塞特形容這是「給美國人的絕佳聖誕禮物」。他說，其中 1.5% 的成長來自川普總統的關稅政策縮減美國貿易逆差。

聯準會態度謹慎

聯準會 12 月 10 日降息 1 碼，是今年第三次降息，但央行暗示未來降息步調可能放緩。三名聯準會理事投下反對票，是 2019 年以來最多異議。鮑爾也在會後表示，降息 1 碼的決定「很難抉擇」。

這顯示聯準會內部對降息速度存在分歧，部分官員擔心過快降息可能讓通膨再度升溫。

川普施壓降息

川普一再抨擊聯準會沒有如他所願快速降息。哈塞特的候選資格引發部分聯準會觀察人士擔憂，認為他與總統關係太近，可能危及央行獨立性。

哈塞特上周告訴《CNBC》，他絕對認同聯準會的獨立性真的很重要。