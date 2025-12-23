鉅亨網編譯段智恆 2025-12-23 23:34

綜合外媒體周二 (23 日) 報導，美國政府宣布，將對中國半導體產品課徵關稅，但相關措施將延後至 2027 年中才可能上路，短期內仍維持零關稅。此舉顯示華府在持續對中國晶片產業施壓的同時，也刻意放慢政策節奏，為貿易談判與產業調整保留空間。

美國貿易代表署 (United States Trade Representative，USTR) 指出，已完成依《貿易法》第 301 條進行的調查，認定中國以「不合理且具非市場導向的政策」追求半導體產業主導地位，相關行為對美國商業活動造成負擔或限制，因此具備採取貿易行動的正當性。

不過，USTR 在聯邦公報公告中表示，短期內不會立即加徵新關稅。根據文件，針對中國晶片產品的初始關稅稅率將至少維持零水準 18 個月，最快也要到 2027 年 6 月 23 日才可能調升，且實際稅率須至少提前 30 天另行公布。

這項調查最初於去年 12 月啟動，橫跨前總統拜登任期末期，並在現任總統川普政府期間完成。USTR 依法必須在調查啟動後 12 個月內公布結果，意味著此次公告本身並不等同於立即啟動關稅行動。

分析指出，美方暫緩對中國晶片加徵新關稅，也與近期美中關係降溫有關。今年 10 月，川普與中國國家主席習近平在南韓達成關稅休兵共識，雙方同意避免祭出高額懲罰性關稅，並在科技出口與關鍵礦物議題上尋求緩和。

在此背景下，華府近期也推遲一項原本將限制美國科技產品出口至部分中國企業的規定，並啟動審查程序，評估是否允許向中國出口部分人工智慧 (AI) 晶片。相關動向引發美國國會內部部分對中鷹派人士憂慮，擔心先進晶片可能被用於提升中國軍事能力。

USTR 的報告指出，中國近年採取更具侵略性的政策扶植本土半導體產業，並試圖在部分關鍵產品上建立外國依賴，進而削弱美國商業競爭力。潛在關稅適用範圍涵蓋二極體、電晶體、原始矽材料、電子積體電路等上游零組件與投入品，但暫不適用於含有中國晶片的終端產品，例如電腦與智慧型手機。

值得注意的是，拜登政府去年曾在另一項 301 條款調查下，將中國半導體產品關稅提高至 50%。分析指出，川普政府此次選擇延後實施新關稅，同時保留未來調升空間，也被視為在美中談判破局時，預留新的政策槓桿。