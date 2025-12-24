search icon



32次！2025年全球央行掀降息潮 規模創2008年來之最 但明年恐政策轉向

鉅亨網編譯陳韋廷

2025 年成為全球貨幣寬鬆的里程碑年份。全球十大主要交易貨幣所屬央行中，九家集體下調基準利率，累計實施 32 次降息操作，總降幅達 850 個基點，創 2008 年金融危機以來最大規模降息週期。

cover image of news article
32次！2025年全球央行掀降息潮 規模創2008年來之最 但明年恐政策轉向（圖：Shutterstock）

聯準會 (Fed)、歐洲央行(ECB)、英國央行(BoE) 領銜的這場寬鬆浪潮，標誌著貨幣政策從 2022-2023 年激進升息時代的徹底反轉。


這場史無前例的降息行動中，已開發國家央行扮演核心角色。除日本央行 (BOJ) 逆勢升息兩次外，其餘九家央行均深度參與寬鬆。澳洲、加拿大等國單次降息幅度達兩碼，挪威央行甚至祭出 3 碼「猛藥」。

全球央行的寬鬆政策則直接反映在市場上，美元指數今年迄今已貶值 8%，歐元區主權債殖利率普遍跌破 3%，全球負利率公債規模回升至 12 兆美元。

但政策轉折點已在醞釀。本月會議上，九家央行僅 Fed 與 BoE 選擇降息，BOJ 則再度升息。

道明證券全球宏觀策略主管 James Rossiter 發出警告說：「歐洲央行明年可能啟動升息，澳加兩國政策立場已無限接近緊縮。」

摩根大通更明確指出，2026 年 Fed 將面臨雙向風險，2026 年下半年重啟升息的機率正在攀升。

新興市場延續獨立寬鬆路徑。《路透社》監測的 18 個新興經濟體中，14 家央行本月召開議息會議，土耳其、印度等八國單月合計降息 350 基點，這使得新興市場全年降息次數達 51 次，總降幅 3085 基點，較 2024 年暴增 43%，創 2021 年以來最大寬鬆力度。

安聯全球投資董事總經理 Giulia Pellegrini 指出，新興市場通膨管控成效顯著，為主動寬鬆創造條件。

政策分化背後凸顯各國經濟基本面的差異；已開發國家面臨勞動市場過熱與通膨反覆的停滯性通膨壓力，而新興市場受益於大宗商品價格回落，通膨率普遍控制在 5% 以下。

宏利投資管理新興市場債務投資組合經理 Elina Theodorakopoulou 說：「巴西、匈牙利等國仍有降息空間，部分國家將延長寬鬆週期。」

值得玩味的是，當已開發經濟體醞釀政策轉向，新興市場卻持續加碼寬鬆。這種剪刀差效應可能導致資本流動逆轉。

根據國際金融協會數據，今年 12 月新興市場債券基金遭遇五個月來首次淨贖回。分析師警告，若明年 Fed 重啟升息，脆弱的新興市場恐將首當其衝。

隨著全球貨幣政策從同步寬鬆走向陣營分化，2026 年註定成為關鍵轉捩年。對此摩根大通全球宏觀研究主管 Luis Oganes 說：「去年市場只討論降不降息，明年則要警惕升息何時歸來。


