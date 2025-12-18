蜜月期要結束了？美國加密產業已開始擔心明年
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周四 (18 日) 報導，美國加密貨幣產業在 2025 年迎來一連串立法與監管利多，業界人士不僅高調慶祝川普展開第二個總統任期，更形容這一年是多年來政策環境最友善的一段時期。不過，隨著關鍵法案卡關、政治焦點逐步轉向 2026 年期中選舉，產業內部也開始擔心，這場派對恐怕難以延續到明年。
在川普政府上任後，加密產業迅速迎來多項政策轉向，包括美國證券交易委員會 (SEC) 撤回嚴格的加密資產會計指引，並陸續撤銷拜登政府時期對 Coinbase(COIN-US)、幣安 (Binance) 等大型加密公司提起的訴訟。此外，美國國會也通過具里程碑意義的立法，為與美元掛鉤的穩定幣建立聯邦層級的監管規則。
監管鬆綁同時擴及銀行體系。美國一個主要銀行監管機構放寬銀行涉足加密業務的限制，並有條件核准部分加密公司申設銀行執照。再加上川普推動建立比特幣戰略儲備，以及 SEC 核准多項新的加密投資產品，相關政策被視為推升比特幣今年創下新高的重要推手，也讓加密資產更接近主流金融體系。不過，批評人士也警告，快速擴張恐伴隨投資人保護與金融穩定風險。
「加密總統」紅利浮現，但立法進度卡關
川普在競選期間高舉「加密總統」旗幟，成功吸引大量產業資金支持，業界高層更指出，川普家族自身涉足加密業務，也在某種程度上加速產業進入主流視野。
川普就任後不久，SEC 迅速結束多年來對加密產業的強力執法行動。當時監管機構主張，多數加密代幣屬於證券，應依法註冊，但產業界長期反駁，認為這些代幣性質更接近商品，而非傳統證券。
為將這一立場入法，加密公司與業界高層在 2024 年選舉周期中合計捐款超過 2.45 億美元，力挺包括川普在內的親加密候選人。產業距離目標一度更進一步，眾議院於 7 月通過一項法案，試圖釐清代幣在何種情況下屬於證券、商品或其他類型，被視為多年來產業期待已久的法律明確性。
然而，該法案在參議院陷入停滯。知情人士透露，兩黨對反洗錢規定及去中心化金融 (DeFi) 平台的監管責任仍存歧見，使立法進程受阻。去中心化金融平台允許用戶在沒有中介機構的情況下進行交易，一直是監管爭議焦點。
Solana 政策研究所執行長 Miller Whitehouse-Levine 在《路透》NEXT 論壇上表示，今年對加密產業而言確實是好年，但「仍有大量工作尚未完成」。科技政策非營利組織 Project Liberty Institute 執行長 Sheila Warren 則指出，產業已投入數百萬美元推動立法，但能否真正跨過這道門檻，仍充滿不確定性。
2026 選舉變數浮現 監管指引成過渡方案
隨著國會逐步轉向 2026 年期中選舉布局，遊說人士指出，若民主黨重新掌控眾議院，市場結構法案恐怕更難過關。這也意味著，加密企業短期內仍得依賴行政部門與監管機構釋出的指引，而非具長期保障的成文法律。
業界警告，缺乏立法支撐的監管寬鬆，未來可能隨政權更迭而被推翻，迫使企業面臨法律風險，甚至調整或縮減在美國的業務布局。LMAX Group 執行長 David Mercer 直言，產業無法長期仰賴單一親加密政府，「市場結構法案才是關鍵」。
參議院銀行委員會主席 Tim Scott 的發言人表示，委員會正就參議院版本法案進行協商，並期望在 2026 年初推進立法。
在此之前，加密公司將目光轉向監管層面的修補措施，尤其是 SEC 規劃中的「創新豁免」機制。SEC 主席 Paul Atkins 曾表示，該框架預計於明年公布，將允許加密企業更快推出新商業模式，但其適用範圍仍不明朗。
此外，業界也期待 SEC 與商品期貨交易委員會 (CFTC) 加強協調，以簡化跨商品與證券屬性的加密產品監管。隨著川普提名的 CFTC 主席人選 Michael Selig 可望獲得參議院確認，相關合作有望啟動。
Wave Digital Assets 共同創辦人 Les Borsai 指出，政策與人事變動已開始產生影響，隨著監管清晰度提高，機構投資人進場意願可望進一步升溫。
- 鉅亨買幣好友，留言領取幣安合約體驗金！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI拉貨不退燒！美光財測驚豔 盤前股價大漲逾11%
- 為了馬斯克買特斯拉？SpaceX IPO可能改變一切
- AI拉貨不退燒！美光財測驚豔 盤前股價大漲逾11%
- 比特幣年底站回12萬?空方行情已到尾聲 山寨幣出風頭
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇