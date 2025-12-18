蜜月期要結束了？美國加密產業已開始擔心明年

鉅亨網編譯段智恆 2025-12-18 19:50

《路透》周四 (18 日) 報導，美國加密貨幣產業在 2025 年迎來一連串立法與監管利多，業界人士不僅高調慶祝川普展開第二個總統任期，更形容這一年是多年來政策環境最友善的一段時期。不過，隨著關鍵法案卡關、政治焦點逐步轉向 2026 年期中選舉，產業內部也開始擔心，這場派對恐怕難以延續到明年。

監管鬆綁同時擴及銀行體系。美國一個主要銀行監管機構放寬銀行涉足加密業務的限制，並有條件核准部分加密公司申設銀行執照。再加上川普推動建立比特幣戰略儲備，以及 SEC 核准多項新的加密投資產品，相關政策被視為推升比特幣今年創下新高的重要推手，也讓加密資產更接近主流金融體系。不過，批評人士也警告，快速擴張恐伴隨投資人保護與金融穩定風險。

「加密總統」紅利浮現，但立法進度卡關

川普在競選期間高舉「加密總統」旗幟，成功吸引大量產業資金支持，業界高層更指出，川普家族自身涉足加密業務，也在某種程度上加速產業進入主流視野。

川普就任後不久，SEC 迅速結束多年來對加密產業的強力執法行動。當時監管機構主張，多數加密代幣屬於證券，應依法註冊，但產業界長期反駁，認為這些代幣性質更接近商品，而非傳統證券。

為將這一立場入法，加密公司與業界高層在 2024 年選舉周期中合計捐款超過 2.45 億美元，力挺包括川普在內的親加密候選人。產業距離目標一度更進一步，眾議院於 7 月通過一項法案，試圖釐清代幣在何種情況下屬於證券、商品或其他類型，被視為多年來產業期待已久的法律明確性。

然而，該法案在參議院陷入停滯。知情人士透露，兩黨對反洗錢規定及去中心化金融 (DeFi) 平台的監管責任仍存歧見，使立法進程受阻。去中心化金融平台允許用戶在沒有中介機構的情況下進行交易，一直是監管爭議焦點。

Solana 政策研究所執行長 Miller Whitehouse-Levine 在《路透》NEXT 論壇上表示，今年對加密產業而言確實是好年，但「仍有大量工作尚未完成」。科技政策非營利組織 Project Liberty Institute 執行長 Sheila Warren 則指出，產業已投入數百萬美元推動立法，但能否真正跨過這道門檻，仍充滿不確定性。

2026 選舉變數浮現 監管指引成過渡方案

隨著國會逐步轉向 2026 年期中選舉布局，遊說人士指出，若民主黨重新掌控眾議院，市場結構法案恐怕更難過關。這也意味著，加密企業短期內仍得依賴行政部門與監管機構釋出的指引，而非具長期保障的成文法律。

業界警告，缺乏立法支撐的監管寬鬆，未來可能隨政權更迭而被推翻，迫使企業面臨法律風險，甚至調整或縮減在美國的業務布局。LMAX Group 執行長 David Mercer 直言，產業無法長期仰賴單一親加密政府，「市場結構法案才是關鍵」。

參議院銀行委員會主席 Tim Scott 的發言人表示，委員會正就參議院版本法案進行協商，並期望在 2026 年初推進立法。

在此之前，加密公司將目光轉向監管層面的修補措施，尤其是 SEC 規劃中的「創新豁免」機制。SEC 主席 Paul Atkins 曾表示，該框架預計於明年公布，將允許加密企業更快推出新商業模式，但其適用範圍仍不明朗。

此外，業界也期待 SEC 與商品期貨交易委員會 (CFTC) 加強協調，以簡化跨商品與證券屬性的加密產品監管。隨著川普提名的 CFTC 主席人選 Michael Selig 可望獲得參議院確認，相關合作有望啟動。