鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-18 16:20

在智慧清潔賽道高度內捲的當下，一個成立僅兩年的中國新興品牌 MOVA 正悄悄改寫遊戲規則。

9個月進駐30國市場！中國智慧清潔品牌MOVA成立僅2年 閃電全球化震驚業界(圖取自MOVA台灣官網)

今年 IFA 大展上，名為 MOVA 的中國品牌憑藉差異化產品矩陣與全球化佈局引發行業震動，首次參加亞馬遜 Prime Day 即創下 1.3 億元全球成交額，其高端掃地機在西南歐市場躋身品類銷量前三，成為繼科沃斯、石頭科技後出海成功的又一中國標竿。

‌



不同於傳統品牌「國內練兵再出海」的路徑，MOVA 從誕生之初便錨定全球化。2024 年 2 月，由蘇州宇宙行者孵化成立後，當月即在法國、義大利、西班牙同步開設線上店，兩個月後打入法國 MediaMarkt 等線下通路，5 月進軍東南亞，11 月登陸北美市場，短短 9 個月涵蓋六大區域 30 餘國，包括美、德、韓等核心市場。

MOVA 品牌名融合「move」(科技演進) 與古英語「mōna」(月亮守護)，寓意以科技建構舒適家居環境。

為支撐全球運營，MOVA 在法國設美學中心、德國建創新中心、上海立用戶體驗中心，形成「設計 - 研發 - 回饋」循環，旗下 2000 名員工中技術人員達七成，研發投入強度遠超業界平均。

面對石頭、追覓等巨人的專利壁壘，MOVA 選擇以場景化創新破局。明星產品 MOBIUS 60 搭載 AI 分區清潔系統與三款可換拖布墊：ThermoHold 專攻廚房油污，Plush 呵護木地板，HyperClean 應對全場景。此系統可自動辨識房間材質匹配清潔模式，效率提升 40% 的同時避免家具損傷。

IFA 展會亮相的 SIRIUS 60 更進一步，透過雙機械手臂協同作業同步完成清掃與物品整理，徹底解放用戶雙手。

MOVA 旗艦產品 ZEUS 60 則突破空間限制，業界首創爬樓模組可自主跨越 25 公分台階，實現住宅無縫清潔。

MOVA 產品總監強調說：「我們不做參數堆砌，只解決真實痛點。」這個概念延伸至全場景佈局，現已涵蓋清潔、個護、寵物、戶外、廚電五大類股 14 個品項，透過矩陣式產品增強使用者黏性。

MOVA 的通路佈局，並非孤立的模組拼湊，而是圍繞海外用戶從認知到購買的整個過程，逐步展開的協同體系，核心策略在於 MOVA 將線上入口、線下體驗、內容傳播與服務支援融為一體，建構完整的使用者觸達閉環。

最早形成品牌入口的是其獨立站體系。根據 Similarweb 數據，MOVA 官網今年 10 月的訪問量已接近 8 萬次，其中約 90% 的流量來自美國市場。官網中可直觀感受到 MOVA 將自身定位為超越電商平台的「品牌價值中心」。

它不僅是產品展示與銷售的窗口，更透過結構化的內容系統性地完成用戶教育，例如官網內嵌的詳盡影片指南、聚焦生活場景的部落格文章等，都在主動降低高端智慧產品的使用門檻。

MOVA 還經營官方社群論壇。這個論壇是獨立網站，作為「品牌中心」功能的自然延伸，為使用者提供了一個公開交流使用技巧、回饋產品問題和尋求幫助的場所。

這種佈局讓獨立站承擔了售前決策支援、售後價值延伸與用戶關係維護的三重功能，有效地將一次性的購買者轉化為可長期互動、甚至共同改進產品的品牌參與者，為後續的產品迭代與體驗優化積累了寶貴的洞察。

在主流電商平台上，MOVA 的策略則著重於承接品牌位能、實現規模化銷售與建立社會信任。以亞馬遜為例，MOVA 多款主力機種已在歐美市場上線，店鋪整體評分維持在 4.3 分左右，部分熱門產品的用戶評價數量與星級表現穩定。評分不僅是產品體驗的量化回饋，更在平台生態內構成影響後續消費者決策的關鍵社會證明，與品牌官方資訊形成有效互補。

同時，線下通路也逐漸鋪開。在歐洲市場，MOVA 已進入如 MediaMarkt、Unieuro 等主流零售商體系。從在售頁面和商品資訊能看到，MOVA 正在將線上累積的知名度轉化成消費者「看得見、摸得著」的真實體驗。

對於清潔類家電而言，線下展示的重要性不言而喻，實際展示、噪音表現、材質質感，都需要用戶親自確認。MOVA 提前佈置這一環節，也從側面彰顯自身深耕高端消費市場的長期決心。

專家指出，若通路是「觸達」工具，社交媒體就是「放大器」。在 TikTok 與 780 萬粉絲部落客 @jeremlaura_合作的情境劇中，掃地機清理兒童塗鴉的畫面獲 2800 萬播放，YouTube 科技評測則強化科技公信力。這種分層傳播精準觸達家庭用戶與科技愛好者。

根據 IDC 數據，2024 年全球掃地機器人出貨量前五名中，中國企業佔四席，產業主導權轉移到中國。MOVA 的突圍印證了新路徑的可能：以全球化組織架構為基底，以場景創新取代同質化競爭，透過「線上認知 - 線下體驗 - 社交裂變」循環建立品牌心智。