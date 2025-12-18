鉅亨網編譯段智恆 2025-12-18 19:21

《路透》報導，美國記憶體晶片大廠美光 (Micron Technology) 公布最新財測，釋出遠優於市場預期的獲利展望，受惠高頻寬記憶體 (HBM) 價格飆升與人工智慧 (AI) 資料中心需求強勁，美光股價周四 (18 日) 盤前一度大漲逾 10%，再度點燃市場對 AI 記憶體供不應求的想像空間。

AI拉貨不退燒！美光財測驚豔 盤前股價大漲逾11%(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，受 AI 記憶體題材帶動，美光 (MU-US) 周四盤前股價大漲 11.61%，每股暫報 251.71 美元，今年以來累計上漲約 168%。

圖：CNBC

與此同時，其他晶片股也同步走揚，超微 (AMD-US) 與輝達 (NVDA-US) 盤前股價皆小幅上漲近 1%。從估值來看，美光 12 個月預估本益比約 10.81 倍，高於 SK 海力士的 7.21 倍，但仍略高於三星電子的 9.62 倍。

美光預估，第二季調整後每股獲利幾乎是華爾街分析師預期的兩倍，顯示公司正全面受惠全球記憶體晶片供應吃緊的市況。高頻寬記憶體是訓練與部署生成式 AI 模型的關鍵元件，目前全球僅美光、三星電子與 SK 海力士三大廠能大量供應，供給高度集中，使價格持續攀升。

美光指出，隨著 AI 資料中心建置加速，HBM 與先進記憶體需求明顯超出產能成長速度。美光執行長梅羅特拉 (Sanjay Mehrotra) 在財報電話會議中表示，記憶體市場的供應緊張狀況預料將延續至 2026 年之後，且在中期內，美光對部分關鍵客戶的供貨量，可能僅能滿足需求的一半至三分之二。